Rabbiner antisemitisch beleidigt: „Darf nicht passieren“

Berlin -Nach der antisemitischen Beleidigung des Potsdamer Rabbiners Ariel Kirzon in Berlin hat Umweltsenatorin Bettina Jarasch (Grüne) den Vorfall verurteilt. „Lieber Rabbiner Ariel Kirzon, es schmerzt mich zu lesen, was Ihrem Sohn und Ihnen heute in Berlin widerfahren ist“, teilte Jarasch mit. „Das darf nicht passieren und zeigt zugleich, dass wir im Kampf gegen Antisemitismus nicht nachlassen dürfen. Ich stehe solidarisch an Ihrer Seite: Gegen jeden Antisemitismus - ohne Wenn und Aber.“