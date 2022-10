Rabbiner-Ordination: Absolventen weltweit im Einsatz In einer feierlichen Zeremonie sind drei Absolventen des konservativen Zacharias Frankel College in der Potsdamer Universität zu Rabbinern ordiniert worden. ... dpa

Die Rabbiner Ann Gaelle Attias (l-r), Andres Bruckner und Irene Muzas Calpe stehen im Audixmax vor ihrer Ordination zusammen. Joerg Carstensen/dpa

Potsdam -In einer feierlichen Zeremonie sind drei Absolventen des konservativen Zacharias Frankel College in der Potsdamer Universität zu Rabbinern ordiniert worden. Im Audimax der Uni wurden am Sonntag Irene Muzas Calpe aus Spanien, Ann Gaelle Attias aus Frankreich und Andrés Bruckner aus Kolumbien in ihr Amt eingeführt.