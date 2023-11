Dienstagabend, Berlin-Wilmersdorf: Auf dem Jüdischen Campus der Chabad-Gemeinde in der Westfälischen Straße treffen die ersten Gäste ein. Noch ein paar Fotos im Gespräch mit den Gästen, eine kurze musikalische Begrüßung durch den Pianisten Simon Kirkils, dann eröffnet Rabbiner Yehuda Teichtal im bis auf den letzten Platz gefüllten Saal die Preisverleihung für die Bundestagspräsidentin Bärbel Bas (SPD).

„In diesen schweren Tagen hängt eine schwere Wolke über dem jüdischen Volk und der ganzen Welt“, sagt der Rabbiner. Und er fragt: „Wie gehen wir damit um, einen Monat nach dem 7. Oktober? Ist das der richtige Zeitpunkt, um zu feiern?“ Teichtal will diese Frage nicht direkt beantworten. Stattdessen erzählt er ein Gleichnis. In einem Schtetl (Jiddisch, zu Deutsch: „Städtchen“) war einmal ein Familienunternehmen – doch nach 43 Jahren ist nicht klar, welches der drei Kinder es weiterführen soll. Nun ist ihre Kreativität gefragt: Wer von ihnen den riesigen, dunklen Raum der Lagerhalle komplett ausfüllen kann, soll Nachfolger werden.



Ein Sohn braucht drei Tage, um die Halle mit leeren Flaschen zu füllen. Ein anderer setzt auf zerknülltes Zeitungspapier, mit dem er einen Tag lang die Lagerhalle füllt. Doch die Tochter Sarah hat eine andere Idee: Sie nimmt eine Fackel und erleuchtet binnen zwei Minuten den ganzen Raum. „In solchen Zeiten wie jetzt brauchen wir eine Fackel, ein Licht. So eine Fackel ist Bärbel Bas“, sagt der Rabbiner. „Bärbel Bas beantwortet Hass mit Liebe.“

Die Politik hat migrantischen Antisemitismus „lange nicht gesehen“, so Bas

Dann betritt Israels Botschafter Ron Prosor die Bühne. „Manche Menschen nehmen in diesem Land das ‚Nie wieder‘ sehr ernst“, sagt Prosor. „Eine von ihnen ist Bärbel Bas.“ Er erinnert an Bas’ Rede im Bundestag am 11. Oktober, in der sie die volle und uneingeschränkte Solidarität des Deutschen Bundestags mit Israel bekundete. Sie gab den Angehörigen von Hamas-Geiseln die Möglichkeit, im Bundestag zu sprechen. Und sie war die erste deutsche Repräsentantin in der Geschichte Israels, die zum Holocaust-Gedenktag Yom Hashoah im Januar nach Israel reiste.

Einen Augenblick später führt Rabbiner Teichtal die Bundestagspräsidentin zur Bühne. Der Preis zur Stärkung jüdischen Lebens und eines positiven Miteinanders, den Teichtal und Prosor gemeinsam an Bas verleihen: eine silberne Hand, die die ganze Welt umfasst und ihren Lauf anhält. „Es bewegt mich, diesen Preis entgegenzunehmen – in einer Zeit, in der Israel von unvorstellbarem Terror heimgesucht wird, in der sich viele Juden unverstanden und alleingelassen fühlen“, sagt die Preisträgerin. Als sie die Angriffe auf jüdische Einrichtungen in Deutschland thematisiert, wird Bas deutlich: „Ich schäme mich dafür, was in diesen Wochen in diesem Land passiert.“ Bas weiter: „Unserer historischen Verantwortung werden wir erst dann gerecht, wenn alle Juden in Deutschland ohne Angst leben können, immer und überall.“

Bas kritisiert auch diejenigen, die den Terror der Hamas rechtfertigen. „Schnell werden aus Tätern Opfer und aus Opfern Täter. Doch bei Antisemitismus und Terror darf es kein ‚Aber‘ geben“, betont Bas. Sie habe keine Zweifel, „dass Israel bei seinem Vorgehen im Gazastreifen das Völkerrecht einhalten und Zivilisten schützen wird“. Und Bas gibt in ihrer Rede zu: „Zugewanderte haben den Antisemitismus aus ihrer Heimat mitgebracht, das haben wir in der deutschen Politik lange nicht gesehen.“ Gleichwohl dürfe man nicht so tun, „als sei der Antisemitismus nur von außen zu uns gekommen“. Der Antisemitismus gehe „quer durch unsere Gesellschaft“, sodass man mit einer „pauschalen Verurteilung“ von Migranten und Muslimen fehlgehe.

Bas: In ihrem Präsidialbüro wird der Preis „einen schönen Platz finden“

Die Bundestagspräsidentin geht auch auf das Gedenken an die Reichspogromnacht vom 9. November 1938 ein. „Übermorgen werden wir in vielen Städten in Deutschland und Österreich virtuelle Rekonstruktionen der zerstörten Synagogen sehen – und den Verlust, den diese Zerstörung bedeutet hat“, sagt Bas. Sie steht dem Projekt, das der Word Jewish Congress gemeinsam mit dem Zentralrat der Juden und der Israelitischen Religionsgesellschaft in Österreich organisiert hat, als Schirmfrau vor.

Wo der Preis stehen wird? „Er kommt in mein Präsidialbüro, da wird er einen schönen Platz finden“, sagte Bas im Gespräch mit der Berliner Zeitung. Und Israels Botschafter Ron Prosor betonte gegenüber dieser Zeitung: „Wir brauchen diese Unterstützung, die zeigt, dass Deutschland fest an der Seite Israels und des jüdischen Volkes steht.“



Bei der Preisverleihung waren neben vielen anderen hochkarätigen Gästen Bundesinnenministerin Nancy Faeser (SPD), DFB-Chef Bernd Neuendorf, Generalbundesanwalt Peter Frank, Bundesministerin a.D. Christine Lambrecht (SPD) und Grünen-Bundestagsfraktionsvorsitzende Britta Haßelmann zu sehen. Aus dem Berliner Senat waren unter anderem Sozialsenatorin Cansel Kiziltepe (SPD) und Justizsenatorin Felor Badenberg (parteilos) vertreten. Auch die Verleger der Berliner Zeitung, Holger und Silke Friedrich, nahmen an der Preisverleihung teil.