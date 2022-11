Radfahrerin in Berlin nach Unfall mit Lkw gestorben Ein Betonmischer hat sie erfasst, ein Rettungswagen kam wegen eines Klima-Protestes erst verspätet an den Unfallort. Nun ist die Radfahrerin ihren Verletzung... dpa

Das zerstörte Fahrrad der gestorbenen Radfahrerin auf der Bundesallee in Berlin-Wilmersdorf. Paul Zinken/dpa

Berlin -Die bei einem Unfall mit einem Betonmischer in Berlin lebensgefährlich verletzte Radfahrerin ist tot. Das teilten Polizei und Staatsanwaltschaft am Freitag gemeinsam mit. Die 44-Jährige sei am Donnerstagabend im Krankenhaus verstorben.