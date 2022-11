Radio Zet: Zwei russische Raketen schlagen in Polen ein

Zwei russische Raketen sollen im polnischen Dorf Przewodów niedergegangen und eine Explosion verursacht haben. Das berichtet der lokale Radiosender Radio Zet unter Berufung auf „inoffizielle Quellen“. Die Raketen sollen einen Getreidespeicher getroffen haben und Irrläufer sein. Bei dem Unglück seien zwei Menschen gestorben. Radio-Zet-Reporter Michał Dzienyński berichtet, dass sich die Explosionen beim Auffahren eines Traktors auf die Waage ereignet haben sollen.

Man wisse noch nicht, was passiert sei, das Gebiet ist gesichert, sagte der Sekretär der Gemeinde Dołhobyczów dem Sender. Eine offizielle Bestätigung des Vorfalls steht derzeit noch aus. Das Dorf grenzt unmittelbar an die Ukraine. Laut Radio Zet soll es sich bei den Raketen um verirrte Geschosse handeln. Polens Ministerpräsident Mateusz Morawiecki berief den Ministerrat für nationale Sicherheit und Verteidigung zu einer Krisensitzung ein, teilt ein Sprecher auf Twitter mit. Der Sprecher forderte alle Medien auf, Zurückhaltung bei der Verbreitung von ungesicherten Meldungen walten zu lassen. Regierungssprecher Piotr Müller bestätigte nicht, dass der mutmaßliche Einschlag zweier Raketen nahe der Grenze zur Ukraine Anlass für die Sitzung sind.

Angaben des US-Verteidigungsministeriums zufolge liegen der Behörde derzeit keine Informationen vor, um polnische Medienberichte zu einem angeblichen russischen Raketeneinschlag zu bestätigen. Das berichtet die Tagesschau.

Auch in der Ukraine hat es am Dienstag massiven Beschuss gegeben. Bei einem großflächigen Angriff auf Energieinfrastrukturanlagen in der gesamten Ukraine am Dienstagnachmittag soll die russische Armee mindestens 100 Raketen abgefeuert haben, teilten die Behörden mit. Die Stromsituation sei kritisch. Der ukrainische Präsident Wolodymyr Selenskyj sagte, es handle sich um den „massivsten Angriff seit Beginn der Invasion“.

Bereits im August hatten russische Raketen unmittelbar an der polnischen Grenze eingeschlagen.

Mehr in Kürze.