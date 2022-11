Rakete auf Polen: Kein vorsätzlicher Angriff

Der Zwischenfall mit einer Rakete, die am Dienstagabend auf polnischem Staatsgebiet niederging, scheint aufgeklärt. Nato-Generalsekretär Jens Stoltenberg sagte am Mittwoch in Brüssel, es gebe „keine Hinweise“ darauf, dass eine Rakete, die Polen getroffen habe, ein „vorsätzlicher Angriff“ gewesen sei. Stoltenberg sagte, die Rakete sei wahrscheinlich von der Ukraine abgefeuert worden, während sie sich gegen ein Sperrfeuer russischer Waffen verteidigte. Stoltenberg sagte auf einer Pressekonferenz, das westliche Militärbündnis habe „keine Hinweise darauf, dass Russland offensive Militäraktionen gegen die Nato vorbereitet“.

Moskau wies die Verantwortung für den Streik im Dorf Przewodów nahe der ukrainischen Grenze am Dienstagnachmittag zurück, der während Russlands größtem Raketenangriff auf die Ukraine seit Wochen stattfand. Der ukrainische Präsident Wolodymyr Selenskyj und einige westliche Politiker und Medien hatten zunächst Russland für den Start der Rakete verantwortlich gemacht, die laut Warschau ein Angriff einer „in Russland hergestellten Rakete“ war.

Nato-Generalsekretär Stoltenberg sagte: „Unsere vorläufige Analyse legt nahe, dass der Vorfall wahrscheinlich durch eine ukrainische Luftverteidigungsrakete verursacht wurde, die abgefeuert wurde, um ukrainisches Territorium gegen russische Marschflugkörperangriffe zu verteidigen.“ Er fügte hinzu: „Das ist nicht die Schuld der Ukraine. Russland trägt die Verantwortung für das, was gestern in Polen passiert ist, weil dies eine direkte Folge des andauernden Krieges und der Angriffswelle Russlands auf die Ukraine gestern ist.“ Die Ukraine habe „das Recht, jene Raketen abzuschießen, die auf ukrainische Städte und kritische ukrainische Infrastrukturen zielen“.

Der polnische Präsident Andrzej Duda sagte am Mittwoch auf einer Pressekonferenz in Warschau, seine Regierung sei zum gleichen Ergebnis gekommen wie die Nato. Er sagte, die Ermittler glaubten, dass es „höchstwahrscheinlich“ eine in Russland hergestellte Rakete gewesen sei, die in den 1970er-Jahren hergestellt wurde, die S300. „Wir haben keine Beweise dafür, dass die Rakete von Russland aus abgeschossen wurde“, sagte Duda.

Der Vorfall solle die Parteien zur Deeskalation ermutigen, sagte der italienische Vizepremier und Außenminister Antonio Tajani laut der Nachrichtenagentur ANSA am Mittwoch.

Kreml-Pressesprecher Dimitri Peskow hatte zuvor Kritik an einigen Reaktionen im Westen geübt. Peskow sagte laut der staatlichen russischen Nachrichtenagentur Tass, „hochrangige Beamte in verschiedenen Ländern“ hätten „Erklärungen abgegeben, ohne eine Vorstellung davon zu haben, was genau passiert ist oder was die wahre Ursache war“. Positiv bewertetet der Kreml die Reaktion von US-Präsident Joe Biden, der bereits zu einem frühen Zeitpunkt in der Nacht gesagt habe, dass die Vermutung, die Rakete sei aus Russland abgefeuert worden, vermutlich falsch sei. Peskow lobte „die zurückhaltende und weitaus professionellere Reaktion der amerikanischen Seite und des amerikanischen Präsidenten“.

Peskow sagte, dass Kommunikationskanäle zwischen den Verteidigungsministerien Russlands und den Vereinigten Staaten aufrecht seien. Er unterstrich noch einmal „eine eher zurückhaltende Reaktion der Amerikaner, die im krassen Gegensatz zu den absolut hysterischen Reaktionen der polnischen Seite und einer Reihe anderer Länder stand“.

Der ukrainische Außenminister Dmytro Kuleba hatte kurz nach Bekanntwerden des Vorfalls gesagt, die These von einer ukrainischen Luftabwehrrate als Ursache sei eine von Russland in Umlauf gebrachte „Verschwörungstheorie“. Der ukrainische Präsident Wolodymyr Selenskyj hatte bei seiner Videobotschaft am Dienstag eine harte Reaktion der Nato gefordert: „Mit Raketen auf Nato-Territorium schießen. Dies ist ein russischer Raketenangriff auf die kollektive Sicherheit! Dies ist eine wirklich bedeutende Eskalation. Es müssen Maßnahmen ergriffen werden.“ Er sagte, es sei „nur eine Frage der Zeit, bis der russische Terror weitergeht“.

Der britische Premierminister Rishi Sunak gibt Russland die grundsätzliche Schuld am Einschlag einer Rakete. „Das Wichtigste ist, anzuerkennen, warum die Ukraine Raketen einsetzen muss, um ihr Heimatland zu verteidigen“, so Sunak am Rande des G20-Gipfels. Die Ukraine müsse Raketen einsetzen, um sich „gegen eine illegale und barbarische Angriffsserie Russlands zu verteidigen“.