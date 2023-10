Raketen auf Gaza-Krankenhaus: War es Israel oder waren es die Palästinenser?

Jordanien und Ägypten fordern ein „unverzügliches Ende“ der israelischen Total-Blockade gegen Gaza, weigern sich jedoch, palästinensische Flüchtlinge aufzunehmen. Beide Staaten hatten unmittelbar nach Beginn der Blockade verlautbart, sie würden es als „Kriegserklärung“ betrachten, sollten Flüchtlinge aus Gaza auf ihre Territorien geschickt werden. Israel hatte die Bewohner des Nordens von Gaza aufgefordert, die Region zu verlassen. Hunderttausende begaben sich daraufhin nach Süden, allerdings ohne Aussicht, Gaza verlassen zu können. Ägypten hat den einzigen Grenzübergang gesperrt und will höchstens Hilfslieferungen nach Gaza durchlassen. Niemand soll dagegen Gaza in Richtung Ägypten verlassen, weil die Ägypter eine Massenflucht befürchten. Vor einiger Zeit hatte ein israelischer Minister gesagt, die Bewohner von Gaza sollten sich auf die Halbinsel Sinai begeben und dort in Zeltstädten leben, bis Israel ihnen eine Rückkehr erlauben werde.

Ägyptens Präsident Abdel Fattah al-Sisi und der jordanische König Abdullah II. haben am Donnerstag „die Politik der Kollektivbestrafung durch die Abriegelung, den auferlegten Hunger und die Vertreibung“ der Bewohner des Palästinensergebiets zurückgewiesen, erklärte das jordanische Königshaus nach einem Treffen der beiden Staatschefs in Kairo. Al-Sisi und Abdullah warnten auch vor einer Ausweitung des Konflikts. „Wenn der Krieg nicht aufhört“, drohe er „die ganze Region in eine Katastrophe zu stürzen“, hieß es in der Erklärung weiter. Die beiden Staatschefs forderten eine „unverzügliche“ Einstellung der Feindseligkeiten.

Nach dem Raketeneinschlag auf einem Krankenhausgelände in Gaza am Dienstagabend hatte Jordanien ein für Mittwoch geplantes Gipfeltreffen zwischen König Abdullah II., US-Präsident Joe Biden, Palästinenserpräsident Mohammed Abbas und al-Sisi kurzfristig abgesagt. Das Krankenhaus wird von der anglikanischen Kirche betrieben und vom Erzbischof der Diözese Jerusalem, Hosam Naoum, beaufsichtigt. Er sagte, dass in den letzten Tagen eine große Zahl von Bewohnern des Gazastreifens dort Zuflucht gesucht habe, um israelischen Luftangriffen zu entgehen. Laut der Website der Diözese verfügt das Krankenhaus normalerweise über 80 Betten. Die jordanische Regierung machte ebenso wie andere muslimische Länder Israel für den Raketeneinschlag im Ahli-Arab-Krankenhaus verantwortlich. Israel weist dies zurück und spricht von einer fehlgeleiteten Rakete der Palästinensermiliz Islamischer Dschihad.

Es ist unklar, um welche Art von Explosion es sich handelt und wer dafür verantwortlich ist. Die New York Times und der katarische Sender Al Jazeera legten am Donnerstag jeweils Analysen vor, aus denen hervorgeht, dass sich die Urheberschaft nicht zweifelsfrei feststellen lässt. Die New York Times schrieb am Donnerstag, sie sei noch damit beschäftigt, Satellitenbilder, Fotos und Videos auszuwerten, um zu einem tragfähigen Schluss zu kommen. Auch die Zahl der Opfer ist nicht unabhängig festzustellen. Israelische Medien sprechen von 20 Toten, arabische Medien dagegen von 470 Toten. Die New York Times hatte als erstes Medium gemeldet, das Krankenhaus sei nach einem israelischen Militärschlag schwer getroffen gewesen. Wenig später meldete sich die israelische Armee (IDF) und teilte mit, dass sie keine Rakete auf das Krankenhaus abgefeuert habe. Zum Beleg präsentierte die IDF Fotos von einem Parkplatz im Bereich des Krankenhauses, auf dem es zu einer Explosion gekommen war. Ein IDF-Sprecher sagte, im Falle einer israelischen Rakete wären die Folgen viel verheerender gewesen. Es hätte außerdem einen Krater geben müssen. Dergleichen ist auf dem Foto nicht zu sehen, allerdings ist auch nicht zu verifizieren, von wann das Foto ist und ob es digital bearbeitet wurde. Justin Bronk, leitender Forschungsmitarbeiter für Luftwaffe und Militärtechnologie am Thinktank des Royal United Services Institute in London, zeigte laut Al Jazeera ein Bild des ausgebrannten Parkplatzes des Krankenhauses, das von einem Analysten des US Center for Naval Analyses verbreitet wurde. Er schrieb, dass, sollte dieses Bild echt sein, „ein Luftangriff weniger wahrscheinlich ist als ein irrtümlich abgefeuerte Rakete, die zu einer Explosion und einem Treibstoffbrand führt“. Ein Internet-Video zeigt einen Einschlag auf dem Parkplatz, der darauf hindeutet, dass es sich eher um eine kleinere Rakete gehandelt haben könnte und nicht um eine mächtige, von einem israelischen Kampfjet abgefeuerte. Allerdings kann auch hier nicht gesagt werden, ob das Video authentisch ist.

Die israelische Armee gab an, grundsätzlich keine Krankenhäuser zu bombardieren, sondern nur militärische Stellungen, strategische Positionen oder Kommandozentralen des Feindes. Allerdings ist bekannt, dass islamistische Gruppen immer wieder Krankenhäuser für militärische Zwecke missbrauchen. Die Weltgesundheitsorganisation WHO wies in einer Erklärung in der Nacht der Explosion darauf hin, dass es seit Beginn des Konflikts am 7. Oktober über 51 Angriffe auf Gesundheitseinrichtungen in Gaza gegeben habe. Für Verwirrung sorgten auch Nachrichten aus dem unmittelbaren Umfeld von Israels Premier Benjamin Netanjahu. Hananya Naftali, ein Mitarbeiter von Netanjahu, veröffentlichte kurz nach der Explosion einen Beitrag auf X. Darin schrieb er, die israelische Armee habe das Krankenhaus bombardiert, weil es von der Hamas als Militäreinrichtung genutzt werde. Er zeigte ein Video des Krankenhauses nach der Explosion und schrieb: „Mehrere Terroristen sind tot.“ Der Tweet wurde danach gelöscht.



Später schrieb er, bei seinem ursprünglichen Beitrag habe es sich um einen falschen Bericht der Nachrichtenagentur Reuters gehandelt. Allerdings hatte Naftali Reuters zuvor gar nicht erwähnt. Naftali zeigte später ein neues Video und sprach von einer „mysteriösen Explosion in Gaza“.

Al Jazeera berichtet schließlich, dass Israel in der Vergangenheit des Öfteren falsche Versionen verbreitet habe. Seit dem Tod der Al-Jazeera-Journalistin Shireen Abu Akleh ist die Glaubwürdigkeit von israelischen Verlautbarungen erschüttert. Die israelische Regierung bestritt damals zunächst jegliche Beteiligung an ihrem Tod. Nachdem mehrere unabhängige Untersuchungen bestätigt hatten, dass nur ein israelischer Soldat sie hätte töten können, räumte die Regierung des Landes ein, dass die Journalistin vermutlich durch einen israelischen Schuss gestorben sei. Der IDF-Sprecher sagte, genau aus diesem Grund habe man sich im Fall des Gaza-Krankenhauses zurückgehalten und erst fünf Stunden nach dem Ereignis eine Version veröffentlicht, die aus israelischer Sicht den Tatsachen entspricht.

Das EU-Parlament verurteilte am Donnerstag die Angriffe von Terroristen der Hamas auf Israel und forderte die Freilassung von über 200 Geiseln. Die Abgeordneten betonten in ihrer Resolution am Donnerstag in Straßburg auch, wie wichtig es sei, zwischen dem palästinensischen Volk mit seinen berechtigten Bestrebungen und der Hamas zu unterscheiden. Die islamistische Hamas wird von der EU und den USA als Terrororganisation eingestuft.

Die humanitäre Hilfe für Gaza müsse ausgeweitet werden, hieß es. Ägypten und Israel müssten Korridore zum Gazastreifen einrichten.



Die Abgeordneten betonten außerdem auch das Recht Israels auf Selbstverteidigung, „wie es im Völkerrecht verankert ist und durch dieses eingeschränkt ist“. Darüber hinaus forderte das Parlament eine gründliche Untersuchung, welche Rolle Iran, Katar oder Russland bei der Finanzierung des Terrors in der Region spielen. (mit AFP und dpa)