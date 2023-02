Raketen aus Gaza und israelischer Gegenangriff Eine Razzia des israelischen Militärs eskaliert - elf Palästinenser werden getötet. Wenige später fliegen Raketen aus dem Gazastreifen auf Israel. Die Antwor... dpa

Nach einem Luftangriff im westlichen Gazastreifen steigt Rauch auf. Fatima Shbair/AP/dpa

Tel Aviv -Nach einer tödlichen Razzia im Westjordanland hat sich die Gewalt in Nahost erneut hochgeschaukelt. Nach einem Raketenangriff aus dem Gazastreifen griff die israelische Luftwaffe in der Nacht mehrere Ziele in dem Palästinensergebiet an.