Man merkt Ralf Fücks die Erschöpfung der letzten Monate an, in denen er fast rund um die Uhr gearbeitet hat. Das Interview findet in den Räumen des Zentrums Liberale Moderne in Mitte statt, das er zusammen mit seiner Frau Marieluise Beck gegründet hat. Es betreibt unter anderem das Themenportal „Ukraine verstehen“ und wurde vor gut einem Jahr in Russland zur unerwünschten Nichtregierungsorganisation erklärt.

Herr Fücks, dem Kanzler wird im Hinblick auf den Krieg in der Ukraine vorgeworfen, dass er zaudert. Sehen Sie das auch so? Oder ist das eine Taktik, mit der er einfach auf Zeit spielt?

Man mag es für politische Klugheit halten, sich alle Optionen offenzulassen. Aber ich halte das nicht für angemessen in einer Situation, in der so viel auf dem Spiel steht. Nicht nur für die Ukraine und ob sie als unabhängiger, souveräner Staat überlebt. Die ganze europäische Friedensordnung steht auf der Kippe. Ich warte darauf, dass der Kanzler sich dazu durchringt, zu sagen: Das ist auch unsere Sache.

Ralf Fücks war als Grünen-Politiker in den 90er-Jahren Umweltsenator in Bremen und danach langjähriger Vorstand der grünennahen Heinrich-Böll-Stiftung.



Nach seinem Ausscheiden dort gründete er 2017 zusammen mit seiner Frau Marieluise Beck das Zentrum Liberale Moderne. Der Thinktank hat sich die „Verteidigung der offenen Gesellschaft gegen autoritäre Entwicklungen und antiliberale Kräfte“ zum Ziel gesetzt und beobachtet seit Längerem die Entwicklung in der Ukraine.

Sie haben nicht den Eindruck, dass es auch seine Sache ist?

Diese Klarheit hat er bislang vermieden. Es ist ja keine Frage, dass er den russischen Angriff verurteilt. Ich nehme Scholz ab, wenn er sagt, Russland darf den Krieg nicht gewinnen im Sinne seiner ursprünglichen Kriegsziele – der Eroberung Kiews und der kompletten Verwandlung der Ukraine in einen russischen Vasallenstaat. Aber er geht nicht den Schritt, dass die Ukraine auch für das demokratische Europa kämpft und wir deshalb alles dafür tun müssen, damit sie gewinnt.

Was gehört für Sie zu dazu?

Das A und O unserer Politik muss sein: Dieser Angriff muss abgewehrt werden. Eine Vetomacht des UN-Sicherheitsrats bricht einen Angriffskrieg gegen ein Nachbarland vom Zaun, begeht Kriegsverbrechen in Serie und bricht alle Verträge und Vereinbarungen. Das darf nicht belohnt werden. Putin darf auch nicht mit einem Teilerfolg vom Feld gehen. Sonst kommt alles ins Rutschen, auch über Europa hinaus.

Olaf Scholz hat in einem Interview erklärt, dass er einen Atomkrieg fürchtet. Muss man diese Gefahr nicht ernst nehmen?

Ich halte das für eine selbst gestellte Falle.

Wie meinen Sie das?

Die Furcht vor einem Atomkrieg ist in Deutschland interessanterweise viel stärker als etwa in Polen oder in den baltischen Ländern, den wirklichen Frontstaaten an der Nahtstelle zwischen der Nato und Russland. Indem der Kanzler die Vermeidung einer militärischen Konfrontation mit Russland zu seiner obersten Maxime erklärt hat, hat er im Grunde Putin die Dominanz überlassen.

Inwiefern?

Wer sich von der Drohung eines Atomkriegs erpressen lässt, überlässt Putin die Entscheidung, wie weit er in diesem Krieg geht. Statt eine klare rote Linie zu ziehen, signalisieren wir dem Kreml vor allem, was wir keinesfalls tun werden. Bei der Lieferung schwerer Waffensysteme suggeriert Scholz: Wenn wir das tun, dann werden wir zur Kriegspartei und dann werden die Dinge aus dem Ruder laufen. Auch bei Energiesanktionen bleiben wir zögerlich. Ein Gasembargo ist abgeblasen, bei Öl kommt es mit sechsmonatiger Verzögerung. Das heißt, Russland hat jede Menge Zeit, Ölexporte umzuorganisieren und Schlupflöcher zu finden. Und es kann noch sechs Monate lang mit steigenden Ölpreisen seine Kriegskassen füllen.

Also sind Waffenlieferungen umso wichtiger?

Genau das. Dieser Krieg wird militärisch entschieden. Sanktionen sind lediglich ein ergänzendes Instrument. Russland kann den Krieg ökonomisch noch eine ganze Zeit durchhalten. Bei der Ukraine ist das anders. Da sind die Zerstörungen aufgrund der massiven russischen Angriffe auf die Infrastruktur, auf Städte und Betriebe enorm. Man muss sich ernsthaft Sorgen machen, wie lange sie den Krieg ökonomisch durchhält. Sie braucht jeden Monat allein fünf Milliarden Euro, um staatliche Dienstleistungen und die Verwaltung aufrechtzuerhalten – ohne die zusätzlichen Kosten, die der Krieg für Waffen und Munition erfordert. Deshalb ist für die Ukraine neben Waffenlieferungen auch die finanzielle Unterstützung existenziell. Russland kann sich einen Zermürbungskrieg leisten, die Ukraine nicht.

Haben Sie den Eindruck, dass die mögliche Kriegsmüdigkeit im Westen auch noch eine Rolle spielen könnte?

Das ist Teil der russischen Strategie. Sie setzen auf die Erschöpfung der Ukraine und die Ermüdung des Westens und seiner Bereitschaft, die wachsenden Kosten dieses Krieges zu tragen.

Könnte Scholz das bereits antizipiert haben und deshalb so zögernd handeln?

Das ist eine Frage der politischen Führung. Der Preis des Nichthandelns wird noch höher sein als die Kosten für die Unterstützung der Ukraine. Wir sind in einem historischen Moment, vergleichbar mit 1989/90, wo es um die Zukunft Europas geht.

Damals war die Stimmung aber sehr viel besser.

Ja, klar, das war eine Aufbruchszeit. Jetzt sind wir in einer Verteidigungssituation. Sie ist Teil einer sehr viel größeren Auseinandersetzung zwischen dem liberal-demokratischen Westen und der autoritären Gegenströmung.

Der alte Ost-West-Konflikt?

Die russische Führung sagt ja sehr offen, dass der Krieg in der Ukraine zugleich ein Krieg gegen den Westen und die liberale Weltordnung ist. Für den Kreml geht es um sehr viel mehr als darum, die Ukraine wieder unter russische Herrschaft zu bringen. Sie haben das offen formuliert im Vorfeld des Krieges, als Putin seine Forderung nach Washington geschickt hat – wohlgemerkt nicht nach Brüssel, sondern ins Weiße Haus. Das zielte auf die Rücknahme der Nato-Osterweiterung und den Abzug der amerikanischen Atomwaffen aus Europa, also auf die militärische Dominanz Russlands.

Aber ist denn die EU in den vergangenen drei Monaten nicht auch deutlicher wahrgenommen worden, als politischer und militärischer Akteur?

Ich würde eher sagen: Die Grenzen der Handlungsfähigkeit der EU sind deutlich geworden. Dieser Krieg ist ein Realitätsschock. Wenn es ernst wird, kommt es auf die Nato an. Sie geht aus diesem Krieg gestärkt hervor. Auch durch den Beitritt Schwedens und Finnlands, was vor einem Jahr niemand auf dem Schirm hatte. Es ist deutlich geworden, wie weit wir noch von einer strategischen Souveränität Europas entfernt sind. Stattdessen bildet sich gerade eine neue sicherheitspolitische Achse.

Welche?

Ich meine damit Polen, die baltischen Republiken, Skandinavien sowie Großbritannien und die USA. Das sind diejenigen, die am entschiedensten der russischen Aggression gegenübertreten, gemeinsam mit der Ukraine. Ich gehe davon aus, dass diese Staaten auch künftig die treibenden Kräfte in der Nato sein werden. Dagegen werden Berlin und Paris relativ an Gewicht verlieren.

Wie wird der Krieg in der Ukraine weitergehen?

Ich habe zwei Szenarien vor Augen. Das eine ist, dass der Westen die Ukraine so massiv mit Waffen unterstützt, dass sie zur Gegenoffensive übergehen und die russischen Truppen auf die Linien vom 23. Februar zurückdrängen kann, im Donbass vielleicht sogar noch ein Stück darüber hinaus Richtung russische Grenze. Dann kann es aus einer Position der Stärke der Ukraine heraus zu einem Waffenstillstand und zu Verhandlungen kommen.

Und Ihr zweites Szenario?

Die russischen Truppen rücken weiter vor, erobern möglicherweise einen Korridor von Charkiw bis Odessa. Dann wäre die Ukraine gezwungen, einem Waffenstillstand zuzustimmen, der de facto die neue Grenze bildet, wie schon 2014/2015. Das wäre Minsk III. Das ist mein Albtraum-Szenario. Es würde zu schweren politischen Verwerfungen in der Ukraine führen, weil sie so viel geopfert haben für diesen Krieg. Ich glaube nicht, dass Selenskyj das politisch überstehen könnte. Es wäre aber auch für uns eine gefährliche Entwicklung. Nicht nur, weil Russlands Aggressionspolitik ermutigt würde, sondern weil in Europa viele Deutschland mitverantwortlich machen würden, dass es so gekommen ist.

Was dann?

Wenn es Russland gelingt, massive Grenzverschiebungen durch militärische Gewalt zu erreichen, kann es aus meiner Sicht keine Rückkehr zu halbwegs normalen politischen und wirtschaftlichen Beziehungen geben. Der Druck auf militärische Aufrüstung würde steigen, die Nato müsste ihre militärische Präsenz in Mittelosteuropa ausbauen, weil die Sorge besteht, dass der Ukraine-Krieg für Russland nur eine Zwischenetappe sein wird.

Auf dem Weg wohin?

Wenn Putin & Co jetzt erfolgreich sind, wird es vermutlich in ein paar Jahren zu einer nächsten Attacke kommen – vielleicht sogar gegenüber den baltischen Staaten. Wenn wir jetzt zurückweichen, weshalb sollte Russland nicht bei nächster Gelegenheit die Nato testen? Die Frage lautet dann: Wie steht es wirklich um die Beistandsverpflichtung?

Jetzt kann man die Verteidigung Europas also noch sehr viel günstiger haben?

So ist es. Jetzt kämpft die Ukraine für uns. Aber der nächste Krieg wird in jeder Hinsicht kostspieliger. Mit einem Erfolg der russischen Aggression würden wir in eine hochgradig konflikthafte Situation geraten, in ein Europa, das mit Verwerfungen in der EU und zugleich mit einer dauerhaften Konfrontation mit Russland umgehen muss. Aus meiner Sicht spricht alles dafür, jetzt unser Gewicht in die Waagschale zu werfen, damit der russische Revanchismus in der Ukraine scheitert. Ich würde Olaf Scholz sagen: Sie sind nicht in Gefahr, ein neuer Kaiser Wilhelm zu werden, der in einen Dritten Weltkrieg hineinschlittert. Sie sind vielmehr in Gefahr, ein neuer Chamberlain zu werden.

Warum wird Deutschland eigentlich mehr kritisiert als Frankreich, das sich bei Waffenlieferungen ja auch sehr zurückhält?

Vielleicht weil die Erwartungen an Deutschland größer sind. Frankreich spielt ja schon lange eine gewisse Sonderrolle. Das knüpft an gaullistische Traditionen an. In Paris träumen manche von einem souveränen Europa mit Russland als strategischem Partner. Solche Ideen gibt es ja auch bei uns.

Der Politologe Herfried Münkler sagt, dass die Ukraine über kurz oder lang kapitulieren wird. Einen EU-Betritt hält er für illusorisch, weil die Ukraine als Pufferstaat zwischen Russland und der EU sinnvoller wäre. Ist das, was Sie formulieren, also eher Wunschdenken? Ist er der Realist und Sie der Träumer?

Diese Rollenverteilung weise ich weit von mir. Münkler vertritt eine Art zynischen Realismus, der sagt, die Welt ist, wie sie ist, wir werden es auf immer und ewig mit imperialer Politik zu tun haben, mit Großmächten, die über das Schicksal kleinerer Nationen verfügen. Das fällt weit zurück hinter das, was wir seit 1990 als europäische Friedensordnung aufgebaut haben. Sie ist ein entscheidender Schritt hinaus über das Recht des Stärkeren als der einzigen harten Währung der internationalen Politik.

Und was ist das für Sie?

Wir müssen das Völkerrecht verteidigen, das auf eine Zivilisierung von Machtpolitik zielt. Die europäische Friedensordnung fordert die gleiche Souveränität aller Staaten, keine gewaltsame Veränderung von Grenzen und die Achtung von Menschenrechten. Dass diese Grundsätze von Russland angegriffen werden, ist doch kein Grund, sie über Bord zu werfen, sondern sie entschieden zu verteidigen.

Wie optimistisch sind Sie, dass sich diese Friedensordnung durchsetzt?

Ich bin optimistischer als am Anfang des Krieges. Wir alle haben die Widerstandskraft und die Entschlossenheit der Ukraine unterschätzt. Letztlich wird für den Ausgang des Krieges entscheidend sein, ob die USA die massive Unterstützung der Ukraine fortsetzen und die Europäer ihren Beitrag leisten.