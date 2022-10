Ramelow macht auf dem Weg nach Chile Zwangspause in Köln In Chile will Ramelow in seiner Funktion als Bundesratspräsident nicht nur politische Gespräche führen, sondern auch Unternehmen besuchen. Erstmal sorgen jed... dpa

Thüringens Ministerpräsident Bodo Ramelow (Linke) leitet als Bundesratspräsident die Debatte um das Energiesicherungsgesetz. Wolfgang Kumm/dpa

Köln/Erfurt -Thüringens Ministerpräsident Bodo Ramelow (Linke) hat seine Reise nach Chile am späten Sonntagabend unterbrechen müssen. Weil es nach dem Abflug in Leipzig zu Vogelschlag kam, musste die Maschine in Köln landen, wie eine Sprecherin der Staatskanzlei am frühen Montagmorgen sagte. Ramelow war zum Abschluss seiner einjährigen Bundesratspräsidentschaft auf dem Weg in das südamerikanische Land. Auf Twitter teilte er mit: „Vogelschlag beim Airbus A350 der Deutschen Flugbereitschaft. Zwangspause in Köln.“