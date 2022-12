Ramelow will mit Ost-Kollegen über Härtefallfonds sprechen Thüringens Ministerpräsident Bodo Ramelow will am Rande der Ministerpräsidentenkonferenz (MPK) mit seinen ostdeutschen Amtskollegen über den geplanten Härtef... dpa

Bodo Ramelow spricht bei einer Regierungsmedienkonferenz. dpa Michael Reichel/dpa-Zentralbild/

Erfurt -Thüringens Ministerpräsident Bodo Ramelow will am Rande der Ministerpräsidentenkonferenz (MPK) mit seinen ostdeutschen Amtskollegen über den geplanten Härtefallfonds für bestimmte Rentner mit Ansprüchen aus DDR-Zeiten sprechen. Man wolle erreichen, dass bestimmte Gruppen nicht ausgeschlossen werden, sagte ein Sprecher der Thüringer Staatskanzlei am Montag. Thüringen habe Sachsen als aktuelles Vorsitzland der Ost-MPK gebeten, ein Treffen zu dem Thema zu organisieren. Das Kabinett im Bund hatte die für den Fonds vorgesehene Stiftung Mitte November auf den Weg gebracht.