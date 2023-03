Raschke: Brauchen auch in Brandenburg mehr Windkraft Der Fraktionschef der Grünen im Brandenburger Landtag, Benjamin Raschke, sieht weiteren Bedarf für Windenergie im Land. „Wir brauchen auch in Brandenburg noc... dpa

ARCHIV - Benjamin Raschke, Fraktionsvorsitzender Bündnis 90/Die Grünen, spricht. Soeren Stache/dpa/Archivbild

Potsdam -Der Fraktionschef der Grünen im Brandenburger Landtag, Benjamin Raschke, sieht weiteren Bedarf für Windenergie im Land. „Wir brauchen auch in Brandenburg noch mehr Ausbau“, sagte Raschke am Donnerstag im RBB-Inforadio. Als Grund verwies er auf den jüngsten Bericht des Weltklimarats. Jetzt könne man noch handeln, damit die Veränderungen weltweit und in Brandenburg erträglich blieben.