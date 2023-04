Rassistischer Angriff auf 17-Jährige: Zweiter Prozessanlauf Im Fall eines mutmaßlich rassistisch motivierten Angriffs auf eine türkischstämmige Jugendliche in Berlin-Prenzlauer Berg beginnt am Montag (9.00 Uhr) der Pr... dpa

Berlin -Im Fall eines mutmaßlich rassistisch motivierten Angriffs auf eine türkischstämmige Jugendliche in Berlin-Prenzlauer Berg beginnt am Montag (9.00 Uhr) der Prozess gegen drei Frauen und drei Männer im Alter von 25 bis 55 Jahren. Die damals 17-Jährige war Anfang Februar 2022 nach ihrer Schilderung in einer Straßenbahn rassistisch beschimpft und dann an einer Haltestelle verprügelt und getreten worden. Ein erster Prozessanlauf vor dem Amtsgericht Tiergarten war im Januar gescheitert, weil ein Angeklagter wegen einer Erkrankung nicht erschienen war.