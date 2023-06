Rassistischer Angriff? Mann beleidigt und geschlagen

Berlin -Ein 41-jähriger Mann ist in Berlin-Neukölln nach eigenen Angaben rassistisch beleidigt und angegriffen worden. Ein bislang unbekannter Mann beschimpfte ihn demnach am Donnerstagabend an der Hobrechtstraße, wie die Polizei am Freitag mitteilte. Dann soll der Täter ihm mehrfach mit der Faust ins Gesicht und danach das Handy aus der Hand geschlagen haben, als er versuchte, die Tat zu filmen. Anschließend flüchtete der Angreifer.