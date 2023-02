Rathauschef will Parkeintritt für Sanssouci noch abwenden Der Park Sanssouci mitten in Potsdam ist geschütztes Kulturgut und weltberühmt. Zankapfel ist die Frage, ob der Eintritt weiter kostenlos bleiben kann. Der S... dpa

Potsdam -Potsdams Oberbürgermeister Mike Schubert (SPD) will trotz des lang anhaltenden Hickhacks einen Eintritt für den Park Sanssouci noch abwenden. Eine rasche Lösung scheint aber nicht in Sicht. „Das ist politisch natürlich ein zähes Ringen“, sagte Schubert der Deutschen Presse-Agentur in Potsdam. Er hoffe aber, dass er in der Stadtverordnetenversammlung im März den Auftrag erhalte, mit der Stiftung preußische Schlösser und Gärten über weitere Millionen-Zahlungen zu verhandeln.