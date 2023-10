Ost-Berlin, das ehemalige DDR-Kino Kosmos. Der Saal ist violett ausgeleuchtet und es läuft Science-Fiction-Musik. Es tönt wie Handygeklingel. Doch hier findet mitnichten eine Versammlung von „Star Trek“-Nerds statt. An diesem Mittwoch kommen die wichtigsten Akteure aus Industrie und Politik zusammen, um nur über ein Thema zu sprechen: die Herausforderungen, die Deutschland in der Raumfahrt zu bewältigen hat. Und Raumfahrt, das wissen wir spätestens seit dem Krieg in der Ukraine, ist eines der kritischsten „choke points“ unserer Zeit.

Nicht zufällig begann Russlands Überfall auf das Nachbarland mit einem Cyberangriff auf einen ukrainischen Satelliten: Jeder Staat, der etwas auf sich hält, versorgt sein Militär mit Satellitenaufnahmen in Echtzeit. Aber Satelliten sind auch für die zivile Nutzung unerlässlich. Sie versorgen Landwirte mit Daten über ihre Felder, sodass sie präzise erfahren können, wann sie ihre Pflanzen gießen sollen; mit ihnen lassen sich auch Windräder steuern. Und sie werden immer wichtiger für die Klimaforschung, die heute schon 80 Prozent ihrer Daten via Satellit erhebt.

Für Siegfried Russwurm, den Präsidenten des Bundesverbandes der Industrie (BDI), ist die Lage in Deutschland alarmierend. Auf dem Weltraumkongress erinnerte er an Deutschlands steigende Abhängigkeit von anderen Staaten und von monopolistischen Tech-Unternehmen im Weltraumsektor. Er erinnerte an die russische Cyberattacke vom Februar 2022, als Tausende Windkraftanlagen in Deutschland ausfielen und die Bundesrepublik hilflos dastand. „Das Rennen um die zukünftige Wettbewerbsfähigkeit der deutschen Industrie wird auch im Weltraum entschieden“, sagt er. „Das Ziel muss lauten: Niemand kann uns abschalten.“

Siegfried Russwurm (r.), Präsident des Bundesverbandes der Deutschen Industrie (BDI), informiert sich beim 2. Weltraumkongress des Bundesverbands der Deutschen Industrie (BDI) am Stand eines Ausstellers. Bernd von Jutrczenka/dpa

Ein Schritt dahin ist die schwimmende Nordsee-Raketenplattform der German Offshore Spaceport Alliance (Gosa), die im April kommenden Jahres an den Start gehen soll. Laut Roel Erkens, Mitbegründer der Weltraumfirma T-Minus, bietet die Plattform entscheidende Vorteile. Sie soll den Start kleiner Trägerraketen möglich machen, für die man dann nicht mehr auf Weltraumhäfen wie Cape Canaveral in den USA oder Baikonur in Kasachstan zurückgreifen müsste. Als Offshore-Plattform sei sie außerdem auf hoher See beweglicher als ein stationärer Weltraumhafen. Erkens ordnet ein: „Wenn Sie Raketen vom Meer aus starten können, können Sie sie im Grunde von überall her starten.“

Astronaut Matthias Maurer: „Wir müssen dem Projekt eine Chance geben“

Matthias Maurer, der 2021 als Astronaut an einer Mission der Europäischen Weltraumorganisation (Esa) teilgenommen hatte, nennt das Projekt gegenüber der Berliner Zeitung eine „großartige Idee“. Er ist überzeugt: „Wir müssen dem Projekt eine Chance geben.“ Mauer weiter: „Das Projekt ist von der NewSpace-Initiative des BDI organisiert und entsprechend auf Wirtschaftlichkeit getrimmt. Daran muss es sich messen lassen.“

Der Weltraumsektor ist eine boomende Branche. Laut Manfred Hader, Senior-Partner der Unternehmensberatung Roland Berger, soll sie bis 2040 weltweit auf ein Volumen von 1,25 Billionen Euro anwachsen. Unternehmen wie Space X oder Blue Horizon arbeiten in Echtzeit fieberhaft daran, die Frachtkosten für Weltraumflüge zu senken. Zur geschichtlichen Einordnung: Noch während des Kalten Kriegs kostete es im Schnitt etwa 18.000 US-Dollar, um ein Kilogramm Nutzlast in den Weltraum zu befördern. Mit einer modernen Space-X-Trägerrakete vom Typ „Falcon 9“ zahlen Unternehmen gerade einmal 3000 Dollar an Beförderungskosten je Kilogramm.

„Wenn wir jetzt nicht investieren, fliegen wir aus dem Rennen“

Auch Europa will in diesem Wettbewerb mitmischen. Die Europäische Raumfahrtagentur (Esa) tüftelt schon seit längerem an der Trägerrakete „Ariane 6“, die nach längeren Verzögerungen ebenfalls 2024 ihren Erstflug absolvieren soll. Esa-Generaldirektor Josef Aschbacher warnt jedoch vor den Zuhörern des Weltraumkongresses vor vorschnellem Optimismus: „Wenn wir jetzt nicht investieren, fliegen wir aus dem Rennen.“ China und Indien seien drauf und dran, die USA im Weltraumsektor einzuholen. Gleichzeitig investierten die Staatsbehörden der USA – anteilig gemessen am amerikanischen Bruttosozialprodukt – viermal so viel wie Deutschland in die Raumfahrt. Im privaten Sektor ist die Gesamtsumme der Investitionen in weltraumgestützte Anwendungen sogar achtzigmal so groß wie hierzulande.

Dass Deutschland jetzt dringend aufholen muss, weiß auch die Bundesregierung. Das Land der langsamen Behörden muss jetzt die nötigen Rahmenbedingungen schaffen, damit die hierzulande ansässige Weltraumbranche – es gibt beispielsweise einen Standort des Deutschen Luft- und Raumfahrtzentrums (DLR) in Bremen – auch in Deutschland bleibt. Bundestagsabgeordnete Anna Christmann (Grüne), Koordinatorin der Bundesregierung für Luft- und Raumfahrt, stellte auf dem Weltraumkongress die Raumfahrtstrategie der Bundesregierung vor. Damit stieß sie im Podium auf eine gemischte Resonanz. So sagte Daniel Metzler von Isar Aerospace Technologies, er sei froh darüber, dass es überhaupt eine Raumfahrtstrategie gebe. Gleichwohl befinde sich Deutschland derzeit in der Kreisliga, während andere in der Bundesliga spielten.

Wolfgang Schmidt (SPD) wünscht sich souveränes Europa

Man merkt: Die Erwartungen an die Bundesregierung sind nicht hoch. Trotzdem ließ es sich Bundeskanzleramtsminister Wolfang Schmidt (SPD) nicht nehmen, mit einer Videobotschaft auf dem Weltraumkongress aufzutreten. „Niemand konnte in den Sechzigerjahren voraussehen“, so Schmidt, wie kritisch die Weltraumbranche für die Weltwirtschaft werden würde. Es bräuchte ein souveränes Europa, das kritische Weltraumtechnologien beherrsche. Ihm zufolge ist die Weltraumtechnik „kein Nischenthema, sondern eine Zukunftstechnologie“.