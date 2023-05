Räumung von Protestcamp: Polizei holt Besetzer von Bäumen

Ein Aktivist wird von einem Polizeibeamten (oben) aus einem Baumhaus in einem Waldstück in der Wuhlheide geholt.

Berlin -Bei der Räumung des Protestcamps im Berliner Park Wuhlheide hat die Polizei bis zum Mittag mehrere Menschen aus Baumhäusern auf die Erde geholt. Einige weitere Besetzer befänden sich noch in dem größten Haus in den Bäumen, sagte eine Polizeisprecherin. Von den fünf Plattformen und Häusern in den Bäumen seien bisher zwei von der Polizei abgebaut worden. An dem Einsatz waren auch Höhenkletterer der Polizei beteiligt.

Etwa 40 Menschen verließen das Protestcamp mit rund 20 Zelten am Boden nach Darstellung der Polizei freiwillig. Weitere mindestens 13 Besetzer wurden von der Polizei weggebracht. Die Zahl könne sich noch erhöhen, hieß es. Die Polizei erteilte Platzverweise, zudem wurden Anzeigen geschrieben.

Mit dem seit einigen Tagen bestehenden Camp wollten Aktivisten nach eigenen Angaben den Bau der einer Straße durch den Park und die Rodung von 15 Hektar Wald verhindern. Sie stellten Zelte auf, besetzten einige Bäume und bauten Baumhäuser.

Der Einsatz der Polizei begann am frühen Morgen und zog sich wegen der schwierigen Bedingungen und des Kletterns über viele Stunden hin. Die Polizei forderte die Menschen zunächst in den frühen Morgenstunden zum Verlassen des Ortes auf. Insgesamt waren 400 Polizisten im Einsatz. Ziel sei es, die Menschen sicher von den Bäumen zu holen, sagte Innensenatorin Iris Spranger (SPD).

Berlins Regierender Bürgermeister Kai Wegner (CDU) erklärte, die Polizei habe die Entscheidung sorgfältig abgewägt und mit Bedacht getroffen. „In Berlin gelten Gesetze und Regeln, an die sich alle halten müssen.“ Die Koalition werde auch weiterhin geltendes Recht durchsetzen.