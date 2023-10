Raus aus dem Schatten Moskaus: Eine neue Achse von Zentralasien in den südlichen Kaukasus?

Der Krieg Russlands gegen die Ukraine hat eine Zeitenwende bewirkt – nicht nur in Deutschland. In den meisten Staaten, die früher einmal zur Sowjetunion gehörten, war der Schock spürbar, besonders im südlichen Kaukasus und in den zentralasiatischen Ländern: Hunderttausende von geflüchteten russischen Kriegsdienstverweigerern, Landsleute, die urplötzlich an der Front kämpften, Streit und Konflikte innerhalb von Familien.

In Moskau werden die beiden Regionen als „Südflanke Russlands“ bezeichnet: Südlich des Kaukasus sind es die Länder Georgien, Armenien und Aserbaidschan; in Zentralasien hingegen Kasachstan, Turkmenistan, Usbekistan, Tadschikistan und Kirgistan. 90 Millionen Menschen leben in den acht Staaten, zusammengerechnet ist die Fläche annähernd so groß wie Europa. Es handelt sich um zwei Regionen, die oft schlicht als post-sowjetisch abgestempelt werden. Doch es lassen sich Umrisse einer neuen Ordnung erkennen: Man ist nicht mehr nur der Hinterhof Moskaus.

Russland war logistisch günstiger und effizienter

Das gesamte Gebiet von der Hafenstadt Batumi am Schwarzen Meer bis in die Weiten der kasachischen Steppe gewinnt zunehmend an Bedeutung – für den Westen, China, für Russland, die Türkei und auch für die arabischen Staaten. Bis zum Beginn des Krieges in der Ukraine waren nämlich besonders Deutschland, China und Co. sehr einverstanden damit, jeglichen Handel über Russland abzuwickeln. „Logistisch war es schlichtweg günstiger und effizienter“, sagt Temur Umarov vom Carnegie Russia Eurasia Center. An Zentralasien und dem Südkaukasus gab es nur marginales Interesse.

Sowohl Europa als auch China, erläutert der Zentralasien-Experte, seien mit den vorhandenen Lieferketten über Sibirien, den sogenannten Nord-Korridor, vollends zufrieden gewesen – vom gut ausgebauten Eisenbahnnetz bis über Jahrzehnte gefestigten Wirtschaftsstrukturen. Zwar habe der russische Krieg die Perspektive geändert. Doch „man kann nicht von heute auf morgen die Logistik komplett verändern“, sagt Umarow. „Sowohl preislich als auch organisatorisch ist das nicht möglich.“

Es müssen also Alternativen her. Und die bieten die zentralasiatischen und südkaukasischen Staaten nun an: den Mittleren Korridor. Während für einen Großteil der Bevölkerung hierzulande der Begriff noch ein Fremdwort ist, beschäftigen sich Politik, Industrie und Wissenschaft seit fast zwei Jahren mit dem Mittleren Korridor. Die neue Ost-West-Achse führt vom „Reich der Mitte“ über Zentralasien bis ans Kaspische Meer; angekommen in Aserbaidschan, geht es dann noch über den südlichen Kaukasus und die Türkei bis in den EU-Binnenmarkt.

Auch wenn beide Regionen durch das Kaspische Meer, den größten See der Welt, getrennt sind, sind immer mehr Lieferketten sowie neue Öl- und Gasrouten ins Leben entstanden; außerdem hat die regionale Konnektivität merklich zugenommen – Politik, Wirtschaft und Gesellschaft in Zentralasien und dem Südkaukasus sind enger zusammengerückt. Täglich gibt es Flüge aus Georgien und Aserbaidschan nach Kasachstan oder Usbekistan. In Tiflis, Samarkand und Astana werden neue Logistikunternehmen gegründet, Tiefseehäfen und neue Bahnhöfe sind in Planung. Delegationen aus den Ländern besuchen sich gegenseitig, Beziehungen werden vertieft, man tauscht sich regelmäßig aus. Auch ohne Putin, Xi oder Vertreter aus Europa und den USA.

Die neue Bedeutung des Mittleren Korridors

Dass der Mittlere Korridor an Bedeutung gewinnt, erkennt man auch an der geopolitischen Themensetzung dieser Tage. Im georgischen Tiflis treffen sich am Donnerstag und Freitag Entscheidungsträger aus China, aus Zentralasien, von der arabischen Halbinsel und aus dem südlichen Kaukasus zum Tbilisi Silk Road Forum. Die Premierminister Georgiens, Armeniens und Aserbaidschans sind dabei, Minister aus Serbien, den Vereinigten Arabischen Emiraten und der Türkei, Vertreter der Asiatischen Entwicklungsbank und großer Finanzinstitute.

Man will in den kommenden Tagen über die Potenziale der alternativen Handelsroute sprechen, den Ausbau von Verkehrsströmen vorantreiben, mehr Konnektivität wagen. Das Forum ist eine Initiative der georgischen und der chinesischen Regierung. Und doch fehlen wichtige Akteure: mit Ausnahme des ungarischen Außenministers nämlich ranghohe Vertreter aus EU-Staaten.

Das Tbilisi Silk Road Forum zeigt aber auf jeden Fall, dass sich die Staaten Zentralasiens und des südlichen Kaukasus zunehmend annähern. Die Regierungen in Baku, Tiflis, Astana, Taschkent und Co. beteuern ihren Ansatz der multivektoralen Außenpolitik. Man will mit dem Westen kooperieren, mit China und den arabischen Staaten. Aber auch Russland ist weiterhin ein wichtiger Handelspartner, ein Akteur mit nicht zu unterschätzendem Einfluss. Übrigens zieht keiner der acht Staaten im Südkaukasus und Zentralasien bei der westlichen Sanktionspolitik gegenüber Moskau mit.

Die Länder, die im Zuge des Zusammenbruchs der Sowjetunion ihre Unabhängigkeit erlangten, unterschieden sich in den Folgejahren in ihrer politischen oder ökonomischen Ausrichtung. „Traditionell hatten die Staaten keine guten Beziehungen untereinander“, sagt Stefan Meister von der Deutschen Gesellschaft für Auswärtige Politik.

Im September empfing zum ersten Mal in der Geschichte ein Bundeskanzler alle fünf zentralasiatischen Staatschefs. Sandra Steins/dpa

Kriege, ethnische und territoriale Konflikte hatte über viele Jahrzehnte den Alltag bestimmt; der Krieg zwischen Armenien und Aserbaidschan verdeutlicht, dass auch heute noch Südkaukasus und Zentralasien keine homogene Region sind. „Doch durch den russischen Angriffskrieg auf die Ukraine gibt es ein größeres Interesse daran zusammenzuarbeiten, besonders in Hinblick auf den Transit und erhöhte Konnektivität nach Europa“, sagt Meister.

Der Experte für Außen- und Sicherheitspolitik mit Fokus auf Russland, den südlichen Kaukasus und Zentralasien meint, genau deshalb kam es in den vergangenen Monaten zu immer mehr Treffen der Staatsspitzen. Bundeskanzler Olaf Scholz (SPD) empfing erst Ende September die fünf Staatschefs der zentralasiatischen Länder, Treffen mit den Staatschefs der Südkaukasus-Staaten Irakli Garibaschwili, Nikol Paschinjan oder Ilham Aliyev haben ebenfalls stattgefunden. Außenministerin Annalena Baerbock (Grüne) war selbst auf Dienstreisen in Tiflis, Taschkent und Astana. Den zentralasiatischen Staaten sei es besonders wichtig, ihre Rohstoffe nach Europa zu exportieren. „Der Südkaukasus und Zentralasien sind sowohl für Deutschland als auch für China die zentralen Partner als Alternative zu Russland“, sagt Meister.

Die Themen Demokratie oder Rechtsstaatlichkeit stünden bei all den bilateralen Treffen, Konferenzen und Gipfeln nicht zur Debatte. „Den zumeist autoritär regierten Staaten geht es da um die Wirtschaft, die Handelsrouten, um Konnektivität zwischen dem Kaspischen und dem Schwarzen Meer.“

Deutschland und Europa treffen in den beiden Regionen auf namhafte Konkurrenz, die ihren Einfluss ebenfalls ausbauen will. „Noch nie war Präsident Putin in seiner Amtszeit so oft in Zentralasien wie im vergangenen Jahr“, konstatiert Meister. „Die Chinesen haben längerfristig die wohl größeren Ressourcen, die Region an sich zu binden.“ Im Südkaukasus sei hingegen die Türkei der größte Wettbewerber. Das erkenne man einerseits am wachsenden Einfluss in Georgien, zeige aber vor allem der militärische Sieg Aserbaidschans über Armenien, an dem auch die Türken ihren Anteil hatten.