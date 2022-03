Ein deutsches Embargo über russische Energieexporte wird es wohl erst mal nicht geben. Anders als die USA, die am Dienstag ein Einfuhrverbot für russisches Rohöl verhängten, erklärt Wirtschafts- und Klimaschutzminister Robert Habeck (Grüne) das im Energie-Importland Deutschland für nicht durchhaltbar. „Wir haben die Sanktionen mit Absicht so gewählt, dass sie schwer treffen, wir sie aber auch lange durchhalten können“, sagte Habeck am Dienstag nach einem Treffen mit Energieministern der Länder und versicherte im selben Moment, dass Deutschland darauf vorbereitet sei, wenn Russland seinerseits die Lieferketten kappe.