Razzia gegen Schleuserbande Sie sollen Ausländern echte Ausweise gegeben haben, damit sie aus dem Iran nach Deutschland einreisen können: Seit 2021 hat die Bundespolizei mehrere Verdäch... dpa

Einsatzkräfte der Polizei stehen im Stadtteil Steilshoop vor einem Mehrfamilienhaus. Daniel Bockwoldt/dpa

Hamburg/Berlin/Frankfurt am Main -Die Bundespolizei hat am frühen Donnerstagmorgen in Hamburg und Berlin mehrere Objekte wegen des Verdachts der bandenmäßigen Einschleusung von Ausländern durchsucht. Insgesamt kontrollierten die Kollegen sechs Wohnungen in Hamburg und eine in Berlin, sagte ein Sprecher der zuständigen Bundespolizei des Flughafens Frankfurt am Main am Donnerstag in Hamburg. Dabei seien unter anderem Datenspeicher, Mobiltelefone und Ausweise sichergestellt worden. Festnahmen gab es nicht, weil laut Polizei keine Haftgründe wie Verdunklungs- oder Fluchtgefahr vorliegen.