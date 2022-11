Rechnungshof wirft Ministerien zu wenig Kontrolle vor Zu viel Förderung des Landessportbunds und ein Notarztwagen, der 30.000 Euro teurer wurde: Brandenburgs oberste Rechnungsprüfer kritisieren wieder zahlreiche... dpa

ARCHIV - Christoph Weiser, Präsident des Landesrechnungshofes Brandenburg. /Archivbild Jens Kalaene/dpa-Zentralbild/dpa

Potsdam -Der Landesrechnungshof Brandenburg hält die Kontrolle der Ausgaben in einigen Ministerien nicht für ausreichend und kritisiert eine Verschwendung öffentlicher Mittel. Die obersten Rechnungsprüfer verteilen zum Beispiel eine gelbe Karte an das Sportministerium für eine zu hohe Förderung des Sports und sehen Mängel bei der Unterstützung von Investitionen für Bauern. Das geht aus dem neuen Jahresbericht hervor, den der Rechnungshof am Montag in Potsdam vorstellte.