Freitagvormittag im Bundestag: Der Aufruhr ist groß, als Alexander Dobrindt (CSU) einen umfangreichen Antrag seiner Fraktion zum Thema „Deutschland-Pakt in der Migrationspolitik – Irreguläre Migration stoppen“ vorlegt. Die Bundesinnenministerin Nancy Faeser (SPD) warnt in der anschließenden Debatte vor vermeintlich einfachen Lösungen in der Migrationskrise, die Linkspartei wirft der Union vor, sie wolle Flüchtlinge „entrechten“ – doch einen politisch besonders brisanten Vorwurf erhebt Bernd Baumann, parlamentarischer Geschäftsführer der AfD: CDU und CSU hätten in ihrem Antrag „alle Positionen“ von der AfD übernommen.



Die AfD hätte die von der Union eingebrachten Vorschläge schon vor Jahren auf den Tisch gebracht, erklärt Baumann, sei aber jedes Mal am Widerstand der Union gescheitert. Doch stimmt das überhaupt?