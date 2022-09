Rechtsbündnis hat Mehrheit im italienischen Parlament sicher Die Rechtsallianz in Italien kann mit einer komfortablen Mehrheit regieren. In dieser Konstellation dürfte Giorgia Meloni, die Chefin der Fratelli d'Italia, ... dpa

Aktivisten der rechtsextremen Partei «Fratella d'Italia» (Brüder Italiens) feiern, als sie in ihrer Wahlzentrale in Rom erste Zahlen zur Wahl erfahren. Roberto Monaldo/LaPresse/AP/dpa

Rom -Das von der radikalen Partei Fratelli d'Italia angeführte Rechtsbündnis hat sich bei der Wahl in Italien die absolute Mehrheit der Sitze in beiden Kammern des Parlaments gesichert. Das bestätigten am Montagabend Zahlen des Innenministeriums.