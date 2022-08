Nach langen und zunächst erfolglosen Ermittlungen zu einer Serie von rechtsextremen Brandanschlägen und Bedrohungen in Berlin-Neukölln kommt es zum Prozess. ...

Rechtsextreme Anschlagsserie in Neukölln: Prozess startet

Berlin -Nach langen und zunächst erfolglosen Ermittlungen zu einer Serie von rechtsextremen Brandanschlägen und Bedrohungen in Berlin-Neukölln kommt es zum Prozess. Von Montag (9.30 Uhr) an stehen insgesamt fünf Männer vor dem Amtsgericht Tiergarten. Hauptangeklagte sind zwei 35 und 39 Jahre alte Männer aus der rechtsextremen Szene, letzterer war zeitweilig AfD-Mitglied. Die Vorwürfe lauten Bedrohung, Brandstiftung beziehungsweise Beihilfe dazu, Sachbeschädigung und Verwenden von Kennzeichen verfassungswidriger Organisationen.

Die Generalstaatsanwaltschaft Berlin wirft den Hauptangeklagten vor, spätestens im Januar 2017 beschlossen zu haben, Brandanschläge auf die Autos zweier Männer zu verüben, die sich politisch gegen Rechtsextremismus engagieren. Die Ermittler gehen davon aus, dass die Beschuldigten in der Nacht des 1. Februar 2018 – möglicherweise unter Beteiligung weiterer, unbekannter Menschen – im Bezirk Neukölln die Autos von zwei Männern angezündet und dadurch beschädigt haben.

Zudem soll das Duo gemeinsam mit drei weiteren Angeklagten im Alter von 38, 48 und 50 Jahren bei verschiedenen Gelegenheiten vor allem im Jahr 2017 Plakate und Aufkleber mit rechtsextremen Parolen in Berlin geklebt haben. Dem 39 Jahre alten Hauptangeklagten wirft die Anklage zudem Betrug beim Bezug von Arbeitslosengeld und der Beantragung von Corona-Soforthilfen vor.

Bislang hat das Amtsgericht für den Prozess insgesamt zehn Verhandlungstage bis zum 28. November geplant. Kurz vor Prozessbeginn war der Linke-Politiker Ferat Kocak - selbst Opfer eines Brandanschlags der Serie - als Nebenkläger in dem Verfahren zugelassen worden. Das Landgericht Berlin hatte am Freitag eine anderslautende Entscheidung des Amtsgerichts revidiert. Kocak zeigte sich erleichtert: „Ich bin einerseits glücklich. Andererseits bin ich traurig, dass Opfer rechten Terrors um ihre Rechte kämpfen müssen.“

Mit den Brandanschlägen, Sachbeschädigungen und Bedrohungen in Neukölln beschäftigt sich auch ein Untersuchungsausschuss des Berliner Abgeordnetenhauses. Dieser will am 2. September erste Zeugen hören.