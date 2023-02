Redmann: Grüne verlieren einen ihrer profiliertesten Köpfe Brandenburgs CDU-Fraktionschef Jan Redmann hat den Rücktritt der Grünen-Landesvorsitzenden Julia Schmidt bedauert. „Die Brandenburger Grünen verlieren einen ... dpa

Jan Redmann spricht während einer Sitzung des Brandenburger Landtags. Soeren Stache/dpa

Potsdam -Brandenburgs CDU-Fraktionschef Jan Redmann hat den Rücktritt der Grünen-Landesvorsitzenden Julia Schmidt bedauert. „Die Brandenburger Grünen verlieren einen ihrer profiliertesten Köpfe“, sagte Redmann der Deutschen Presse-Agentur am Samstag in Potsdam. Er betonte zugleich: „Sie hat es der CDU nie leicht gemacht.“ Er habe Schmidt in Verhandlungen kreativ und kompromissfähig erlebt. Der Grünen-Landesvorstand hatte Schmidt das Vertrauen entzogen und sie einstimmig zum Rücktritt aufgefordert, dem sie nachkam. In Brandenburg wird im kommenden Jahr ein neuer Landtag gewählt.