Redmann: Koalition hat im „Brot-und Buttergeschäft“ versagt

Potsdam -Den deutlichen Wahlsieg der CDU in Berlin sieht Brandenburgs CDU-Fraktionschef Jan Redmann als Ergebnis einer verfehlten Politik der rot-grün-roten Koalition. „Die Wahrheit ist, dass in wesentlichen Politikfeldern im Brot- und Buttergeschäft der Landespolitik (...) die Menschen in Berlin hochgradig unzufrieden sind mit dem, was SPD, Linke und Grüne dort in den letzten Jahren veranstaltet haben“, sagte der CDU-Politiker am Montag. Als Beispiel nannte Redmann die Bereiche Innere Sicherheit, Verkehr, Wohnungsbau.