Redmann kritisiert SPD-Bildungspolitik

ARCHIV - Jan Redmann, Fraktionsvorsitzender der Brandenburger CDU im Landtag, aufgenommen während einer Pressekonferenz. Soeren Stache/dpa

Potsdam -Der neu gewählte Landesvorsitzende der CDU Brandenburg, Jan Redmann, hat die SPD-Bildungspolitik scharf kritisiert. „Wir schicken unsere Kinder mit Defiziten in der Bildung in das Berufsleben“, sagte er am Samstag beim CDU-Landesparteitag in Potsdam. Redmann nannte die Bildungspolitik einen „Scherbenhaufen“, zu dem der Mangel an Lehrkräften und Erziehern gehöre. Es sei ein Skandal, der sich in Brandenburg in zu vielen Klassenzimmern ereigne. Es würden zu wenig Lehrer ausgebildet, zudem müsse die Digitalisierung in den Schulen vorankommen.