Redmann nach Razzia für Sicherheitscheck im Landtag Der CDU-Fraktionsvorsitzende im brandenburgischen Landtag, Jan Redmann, hat sich nach der Razzia im „Reichsbürger“-Milieu für eine Überprüfung der Sicherheit... dpa

Potsdam -Der CDU-Fraktionsvorsitzende im brandenburgischen Landtag, Jan Redmann, hat sich nach der Razzia im „Reichsbürger“-Milieu für eine Überprüfung der Sicherheit auch im Landtag in Potsdam ausgesprochen. Er wolle den Landtag nicht übermäßig stark verbarrikadieren - die Razzia müsse aber Anlass sein, die Sicherheitskonzeption im Landtag zu überprüfen, sagte Redmann am Dienstag nach der Sitzung der CDU-Landtagsfraktion in Potsdam. Das Parlament müsse zugleich auch ein offenes Haus für die Bürger bleiben.