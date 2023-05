Redmann sieht etablierte Ost-Route von Flüchtlingen

Eisenhüttenstadt -Brandenburgs CDU-Fraktionschef Jan Redmann begründet seine Forderung nach Einführung stationärer Grenzkontrollen zu Polen mit einer steigenden Zahl illegaler Einreisen. „Das ist eine veränderte Lage“, sagte Redmann am Donnerstag nach einem Besuch in der Erstaufnahmeeinrichtung in Eisenhüttenstadt. Er hoffe, dass Bundesinnenministerin Nancy Faeser (SPD) dies zur Kenntnis nehme. Redmann warf ihr “Vogel-Strauß-Politik“ vor.

„Es gibt eine Ost-Route, die sich etabliert hat“, sagte Redmann. „Immer mehr Migranten werden auch über Russland und Belarus in die Europäische Union gebracht und kommen dann hier in Eisenhüttenstadt an.“ Darauf müsse reagiert werden.

Bund und Länder hatten sich für die Ausweitung stationärer Grenzkontrollen abhängig von der Lage ausgesprochen. Faeser lehnt stationäre Kontrollen an der Grenze zu Polen und Tschechien derzeit ab und verweist darauf, dass dies zu den allerletzten Reaktionsmöglichkeiten gehöre. Ministerpräsident Dietmar Woidke und CDU-Innenminister Michael Stübgen pochen darauf. Deutschland kontrolliert seit Herbst 2015 in Bayern an der Grenze zu Österreich.