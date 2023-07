Redmann zum Bündnis: „Unterhaken reicht nicht aus“

Angesichts des Höhenflugs der AfD in Umfragen will Brandenburgs Ministerpräsident Woidke ein breites Bündnis gegen rechtsextreme Tendenzen neu beleben. Der m...

Potsdam -Brandenburgs CDU-Faktionschef im Landtag, Jan Redmann, hat die geplante Neuauflage des „Bündnis für Brandenburg“ für Weltoffenheit und gegen Rechtsextremismus als unzureichend kritisiert. „Unterhaken gegen Rechts ist zu wenig, denn die Menschen haben ganz reale Probleme und ganz reale Kritikpunkte an der Politik, auch an der Landespolitik“, sagte Redmann der Deutschen Presse-Agentur. „Die Menschen erwarten zu Recht ein klares Signal, dass die Politik diese Themen anpackt und Lösungen entwickelt. Und nicht alleine mit Unterhaken reagiert.“

Redmann ist auch Landeschef der CDU, die in Brandenburg mit SPD und Grünen in einer Koalition regiert. Im Herbst kommenden Jahres wird der Brandenburg Landtag neu gewählt.

„Ich nehme wahr, dass viele Menschen die Sorge umtreibt, dass die kommenden Jahre wirtschaftlich magere Jahre sein könnten“, sagte Redmann. Hinzu sende die Politik an die leistungsbereiten Menschen mit mittlerem Einkommen Signale aus, dass sich Leistung nicht mehr lohne, kritisierte er. „Und dass einer, der sich mehr anstrengt als andere, am Ende gar nicht mehr hat. Damit bleibt die Zuversicht auf der Strecke, selbst etwas für eine sichere Zukunft tun zu können.“

„Angefangen von dem Heizungsgesetz, die Debatte um das Ehegattensplitting und die geplante Halbierung der Einkommens-Höchstgrenze beim Elterngeld - all dies bringt Nachteile für Menschen, die leistungsbereit sind und sich was aufgebaut haben oder aufbauen wollen“, kritisierte Redmann. In Zeiten, in denen der Fachkräftemangel eine der großen Herausforderungen sei, müssten die Menschen aber motiviert werden, mehr zu arbeiten und zu leisten, statt in Teilzeit zu gehen. Dazu könnten als Anreiz etwa Überstunden steuerfrei gestellt werden, schlug der CDU-Landeschef vor.

Viele junge Familien hätten den Wunsch, sich ein Haus zu bauen - auch, um sich fürs Alter abzusichern. „Dies müsste auch Brandenburg unterstützen und Freibeträge bei der Grunderwerbssteuer einführen, die der Bund jetzt ermöglicht“, forderte Redmann. Das SPD-geführte Finanzministerium lehnt dies mit Hinweis auf die Kassenlage ab.

Brandenburgs Ministerpräsident Dietmar Woidke (SPD) will das 2015 gegründete Bündnis von Politik, Wirtschaft und Zivilgesellschaft für eine Willkommenskultur und gegen rechte Tendenzen mit einem neuen Aufruf am Freitag aktualisieren. Hintergrund ist auch das Erstarken der AfD in Umfragen. Der Landesverfassungsschutz beobachtet die Partei als rechtsextremistischen Verdachtsfall. Ihre Jugendorganisation Junge Alternative stufte er am Mittwoch als gesichert rechtsextremistisch ein.