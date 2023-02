„Refugee Teachers Program“: Wenig Absolventen im Schuldienst Im Jahr 2016 startete an der Uni Potsdam ein Fortbildungs-Programm, um Flüchtlinge für den Schuldienst zu gewinnen. Denn es herrscht Lehrermangel und auch di... dpa

Potsdam -Knapp sieben Jahre nach Beginn der Ausbildung von geflüchteten Lehrern im „Refugee Teachers Program“ sind trotz des Lehrermangels vergleichsweise wenige Absolventen in Brandenburger Schulen tätig. Insgesamt gut 160 geflüchtete Lehrkräfte hätten in fünf Lehrgängen mittlerweile das Programm mittlerweile absolviert und 105 von ihnen auch erfolgreich abgeschlossen, teilte die Uni Potsdam auf Anfrage mit. Aktuell seien noch 14 Refugee-Teacher in der Qualifizierung.