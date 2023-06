Regieren mit der AfD? Wir sollten die „Ängste der Bürger“ nicht zu ernst nehmen

Die AfD steigt in Umfragen, dabei gibt es gar nicht mehr Gewalt durch Einwanderer. Unsere Nachbarn zeigen: Es gibt drei Wege, mit rechten Parteien umzugehen.

Die AfD steigt seit Wochen in den Umfragen: Ist sie eine Gefahr für die Demokratie in Deutschland?

Die AfD ist auf einem neuen Umfragehoch und, wären am Sonntag Neuwahlen, würde so stark wie die SPD oder, besser gesagt, so schwach, wie die SPD jetzt gerade ist. Das treibt Politikern, Kommentatoren und Talshow-Gästen die Kummerfalten ins Gesicht und veranlasst sie zur Forderung, die Politik müsse die Ängste der AfD-Wähler ernst nehmen.