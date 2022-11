Regierung und Kirche setzen auf mehr Öko-Energien Die Brandenburger Landesregierung und die evangelische Kirche wollen sich gemeinsam für mehr Klimaschutz einsetzen - auch verstärkt auf Kirchendächern. „Klim... dpa

Potsdam -Die Brandenburger Landesregierung und die evangelische Kirche wollen sich gemeinsam für mehr Klimaschutz einsetzen - auch verstärkt auf Kirchendächern. „Klimaschutz und Denkmalschutz - das muss die Aufgabe der Zukunft an dieser Stelle sein“, sagte der Landesbischof der Evangelischen Kirche Berlin-Brandenburg-schlesische Oberlausitz, Christian Stäblein, am Dienstag nach einem Treffen in Potsdam. Bisher seien Klimaschutz und Denkmalschutz als Gegensätze betrachtet worden. Ministerpräsident Dietmar Woidke (SPD) sagte: „Wir brauchen eine stärkere Erzeugung erneuerbarer Energien.“