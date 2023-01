Regierung verteilt Corona-Masken an Gesundheitseinrichtungen Hunderttausende Corona-Masken, deren Haltbarkeitsdatum bald abläuft, sollen in Brandenburg an Gesundheitseinrichtungen und Kommunen verteilt werden. „In Bran... dpa

Ein Passant trägt eine FFP2-Maske in der Hand. Boris Roessler/dpa/Symbolbild

Potsdam -Hunderttausende Corona-Masken, deren Haltbarkeitsdatum bald abläuft, sollen in Brandenburg an Gesundheitseinrichtungen und Kommunen verteilt werden. „In Brandenburg werden keine Masken vernichtet“, sagte ein Sprecher des Gesundheitsministeriums in Potsdam der dpa. Zuvor berichtete der Rbb darüber.