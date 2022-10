Regierungen Berlins und Brandenburgs beraten über Energie Die Landesregierungen Berlins und Brandenburgs treffen sich am Dienstag (Pk 13.20) zu einer gemeinsamen Sitzung in der Hauptstadt. Bei dem Treffen soll es au... dpa

Die Flamme eines Gasherdes brennt in einer Küche. Frank Rumpenhorst/dpa/Symbolbild

Berlin -Die Landesregierungen Berlins und Brandenburgs treffen sich am Dienstag (Pk 13.20) zu einer gemeinsamen Sitzung in der Hauptstadt. Bei dem Treffen soll es auch um die Energiekrise und die Sicherstellung der Energieversorgung in der Region gehen. Auch die Frage, wie funktionsfähig die kritische Infrastruktur etwa in den Bereichen Wasser und Verkehr ist, wollen beide Kabinette erörtern. Zudem soll es unter Leitung von Berlins Regierender Bürgermeisterin Franziska Giffey und Brandenburgs Ministerpräsident Dietmar Woidke (beide SPD) um die wirtschaftliche Entwicklung der Hauptstadtregion, Fachkräfte und Ausbildung sowie ein gemeinsames Wasserressourcenmanagement gehen.