Regierungsbildung offen: CDU dringt auf schnelle Gespräche

CDU-Spitzenkandidat Kai Wegner geht durch das Abgeordnetenhaus. Archivbild Sebastian Christoph Gollnow/dpa/

Berlin -Nach dem Wahlsieg der CDU bei der Wiederholungswahl in Berlin drückt Spitzenkandidat Kai Wegner aufs Tempo. SPD und Grüne will er am Montagabend zu Sondierungsgesprächen einladen. Ziel sei es, Gespräche noch in dieser oder Anfang kommender Woche zu führen, sagte Wegner am Montag der Deutschen Presse-Agentur. „Jetzt ist nicht die Zeit für Taktierer, jetzt ist die Zeit für Macher.“ Unterdessen hoffen die bisherigen Koalitionspartner SPD, Grüne und Linke auf eine Fortsetzung ihres Bündnisses.