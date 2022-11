Regierungserklärung von Giffey: Jarasch meldet Anspruch an Nach langer Hängepartie hat Berlins Politik nun endgültig Klarheit: Im Februar wird wieder gewählt. Regierungschefin Giffey erklärt sich dazu im Parlament, a... dpa

Berlins Regierende Bürgermeisterin Franziska Giffey (SPD) spricht zu Journalisten. Paul Zinken/dpa

Berlin -Nach dem Urteil des Landesverfassungsgerichtshofs zur Wiederholung der Abgeordnetenhauswahl in Berlin melden die Parteien ihre Ansprüche an. Die grüne Senatorin für Umwelt und Mobilität, Bettina Jarasch, bekundete den Anspruch, nächste Regierende Bürgermeisterin zu werden. „Ich möchte gerne mit Rot-Rot weiterregieren, aber ich möchte die nächste Regierung anführen, weil ich auch glaub', es braucht in dieser Stadt einen Wechsel an der Spitze“, sagte Jarasch am Mittwochabend im RBB-„Spezial“. Auch der CDU-Landesvorsitzende und Spitzenkandidat Kai Wegner betonte, die CDU wolle stärkste Partei werden. Die Wahlwiederholung biete die Chance für einen Neustart.