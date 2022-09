Regierungsparteien wollen Haushalte und Wirtschaft entlasten Gas und Strom werden deutlich teurer - vieles andere auch. Rot-Grün-Rot will die Berlinerinnen und Berliner deshalb stärker entlasten. Profitieren sollen Hau... dpa

Franziska Giffey (r) Linke-Landesvorsitzende Katina Schubert (M) und Grünen-Landesvorsitzender Philmon Ghirmai

Berlin -Angesichts von Inflation und kräftig steigenden Energiepreisen wollen die rot-grün-roten Regierungsparteien die Menschen in Berlin stärker entlasten. Darauf hat sich der Koalitionsausschuss nach fast fünfstündigen Beratungen am Montagnachmittag verständigt. So soll es im Rahmen eines eigenen Berliner Entlastungspakets unter anderem Soforthilfen für Unternehmen, ein Moratorium für Wohnungskündigungen bei landeseigenen Wohnungsunternehmen und mehr Geld für Förderprogramme zum Ausbau erneuerbarer Energien geben. Allerdings muss darüber erst noch der Senat entscheiden - und zur Finanzierung wird es nicht ohne Nachtragshaushalt gehen.