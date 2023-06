Regionalkammer des Europarats tagt im Brandenburger Landtag

Potsdam (dpa/bb) - -Ein Ausschuss der Regionalkammer des Europarates - ein Zusammenschluss von 46 Staaten - berät in Brandenburg über Klimaschutz. Rund 100 Teilnehmerinnen und Teilnehmer würden zu dem Treffen vom 3. bis 5. Juli im Landtag erwartet, teilte Parlamentspräsident Ulrike Liedtke am Mittwoch in Potsdam mit. Der Monitoringausschuss des Kongresses der Gemeinden und Regionen Europas - also der Regionalkammer - will am Dienstag (4. Juli) eine Potsdamer Erklärung zum Einsatz für eine gesunde und nachhaltige Umwelt verabschieden.

Das Ziel sei, die Kommunen bei Klimaschutzmaßnahmen einzubeziehen und die Bürgerinnen und Bürger stärker zu beteiligen, kündigte der Landtag an. Am Montag (3. Juli) veranstaltet der Landtag eine Konferenz mit Teilnehmern aus Kommunen aus Brandenburg und Europa zum Klimaschutz auf regionaler und lokaler Ebene. Als Hauptredner ist der Direktor des Potsdam-Instituts für Klimafolgenforschung, Ottmar Edenhofer, vorgesehen. Dazu würden auch Vertreter von Landesregierung und Landtag erwartet. Der Kongress vertritt mehr als 200.000 regionale und lokale Gebietskörperschaften der 46 Mitgliedstaaten.