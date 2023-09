Regionalwahlen in Russland eine Generalprobe für Putins „Triumph“ im Jahr 2024

Zwischen 8. und 10. September 2023 fanden in 48 der 83 russischen Regionen, darunter auch in der Hauptstadt Moskau, Wahlen zu Regionalparlamenten beziehungsweise Gouverneurswahlen statt. Wenig überraschend konnten sich von einer Halbausnahme abgesehen überall die sogenannte Partei der Macht, Einiges Russland, sowie die Wunschkandidaten des Kremls „durchsetzen“. Einzig in der südsibirischen Republik Chakassien verlor Einiges Russland gegen die Kommunistische Partei der Russischen Föderation (KPRF) mit 36 zu 39 Prozent. Doch aufgrund des Sieges in den sogenannten Einmandatkreisen erhält Einiges Russland im Regionalparlament Chakassiens 34 von 50 Abgeordnetensitzen und somit eine Mehrheit von 68 Prozent.