Regionen wollen mit Schlüsselvorhaben Profil stärken Bessere Zuganbindungen, attraktiven Wasser-Tourismus und mehr Orte für mobiles Arbeiten: Zwölf sogenannte Schüsselvorhaben sollen die Entwicklung ländlicher ... dpa

ARCHIV - Der Wittenberger Bürgermeister Dr. Oliver Hermann steht vor dem Bahnhofsgebäude seiner Stadt. bild Arne Immanuel Bänsch/dpa/Archiv

Potsdam -Bessere Zuganbindungen, attraktiven Wasser-Tourismus und mehr Orte für mobiles Arbeiten: Zwölf sogenannte Schüsselvorhaben sollen die Entwicklung ländlicher Regionen in Brandenburg voranbringen. Dabei orientieren sich die Projekte auch an zentralen Verkehrsachsen wie etwa zwischen Hamburg und Berlin sowie Berlin und Rostock. Das Kabinett bestätigte am Dienstag in Potsdam die ersten zwölf Schlüsselvorhaben, die unter dem Leitmotiv „Stärken verbinden“ Grundlage für die weitere Regionalentwicklung sein sollen.