Reichsbürger-Razzia: Zwei Objekte in Brandenburg durchsucht Im Zuge der bundesweiten Razzia gegen die sogenannte Reichsbürgerszene sind auch zwei Objekte in Brandenburg durchsucht worden. Die Durchsuchungen in den Lan... dpa

Ein Mitarbeiter der Spurensicherung trägt eine Kiste bei Ermittlungen in Berlin Wannsee. Paul Zinken/dpa

Potsdam/Karlsruhe -Im Zuge der bundesweiten Razzia gegen die sogenannte Reichsbürgerszene sind auch zwei Objekte in Brandenburg durchsucht worden. Die Durchsuchungen in den Landkreisen Potsdam-Mittelmark und Elbe-Elster seien am Mittwoch im Zusammenhang mit einer Person erfolgt, sagte der Sprecher des Polizeipräsidiums, Mario Heinemann. Dabei handele es sich aber nicht um einen Beschuldigten in dem Verfahren, sondern um einen Betroffenen. Betroffene seien in diesem Zusammenhang etwa Zeugen.