Der einzige Rabbi aus dem muslimischen Land Indonesien besucht Auschwitz

Yaakov Baruch hat sich seinen guten Anzug angezogen, als ob er auf eine Hochzeit geht oder zu einem Staatsempfang. Der Indonesier steht so am Eingang von Auschwitz-Birkenau, des größten von Hunderten Konzentrationslagern, in denen Deutsche jahrelang Millionen von Menschen systematisch getötet haben. Er fragt einen Amerikaner auf Englisch, ob dieser ein Foto von ihm machen könnte. Dann schaut er in die Kamera und denkt an die Liste mit Namen in seiner Tasche.



Grietje Beugen, geb. 1904

Rozetta Jacobs, geb. 1888

Roosje Beugen, geb. 1870

Henrietta Francina Roode, geb. 1913

Eliazer Beugen, geb. 1918

Herta Beugen, geb. 1931

Nico Beugen, geb. 1938

Dass diese Menschen zu seiner Familie gehörten, erfuhr Yaakov Baruch erst vor rund 20 Jahren. Da geriet er mit seiner Tante in einen Streit. Als Jugendlicher stritt er häufig mit ihr, sagt er. Er weiß nicht mehr genau, was seine Tante so heftig geärgert hat, aber plötzlich antwortet sie sehr laut: „Du kannst so etwas nicht sagen! Wir sind doch Juden!“ Yaakov sitzt da und weiß nicht, was er sagen soll. Seine Tante geht ins Schlafzimmer und kommt mit einem Zertifikat wieder heraus. Da steht schwarz auf weiß: Seine Großmutter mütterlicherseits hatte niederländisch-jüdische Wurzeln. Die Tante öffnet eine Kiste und gibt ihm eine Kippa. „Die gehörte deinem Urgroßvater, du kannst sie tragen, wenn du willst.“

Startschuss in ein neues Leben

An diesem Abend erfährt er auch, dass rund 30 seiner Verwandten in Konzentrationslagern gestorben sind, in Sobibor, aber auch in Auschwitz. Yaakov lernt an diesem Abend ein neues Wort: Holocaust.

Jener Abend mit seiner Tante wirkt wie ein Startschuss für ihn in ein neues Leben, das ihn in den kommenden 20 Jahren zu einer Rabbiner-Ausbildung nach Singapur bringt, inklusive mehrerer Reisen nach Israel, und in ihm auch den Entschluss reifen lässt, eine eigene Synagoge zu eröffnen. Seine Heimatstadt Manado ganz im Norden der Insel Sulawesi ist dazu geeignet wie keine zweite.

Zum einen wird die Stadt im Volksmund „betende Stadt“ genannt, weil Religion hier immer schon eine große Rolle gespielt hat, eine so große, dass am Meer zwei riesige betende Hände als Monument zwischen den Häusern aufragen. Außerdem hatten sich schon vor den Weltkriegen einige Juden hier angesiedelt, weshalb sich der Kerzenhalter Menorah überall in der Stadt als Symbol wiederfindet – und vor der Stadt eine 19 Meter hohe Menorah in den Himmel ragt, die größte der Welt.

Heute ist Yaakov Baruch 40 Jahre alt und der einzige Rabbi seines Landes. Das Land der 17.508 Inseln wird seit der Unabhängigkeit 1945 von Jakarta aus regiert, einer grauen Supermetropole, die seit einigen Jahren immer mehr absinkt. Die Hauptstadt liegt auf der Hauptinsel Java, die zu beinahe hundert Prozent muslimisch geprägt ist. Dort wohnen zwei Drittel aller Indonesier. Der übrige Teil des Landes ist religiös stark durchmischt, darunter viele Enklaven von Christen, Hindus, Buddhisten und Naturreligionen.

Das Judentum wurde als Religion in Indonesien nie anerkannt. Das wiederum hat historische Gründe, ähnlich wie die diplomatisch immer wieder schwierige Beziehung Indonesiens zum Land Israel. In Indonesien wird auch Atheismus bis heute nicht anerkannt, das heißt, bei jedem Einwohner steht im Ausweis ein Kürzel für eine Religion. Bei Yaakov steht da nach wie vor das Kürzel „K“, weil er christlich erzogen wurde. Und weil ein „J“ nicht vorgesehen ist.

Was bedeutet der sechszackige Stern?

„Indonesier wissen noch immer zu wenig über den Holocaust“, sagt er der Berliner Zeitung am Telefon. Immer wieder kommen Passanten an seiner Synagoge vorbei und fragen, was dieser sechszackige Stern bedeutet. „Ich war neulich im Radio zu einer Diskussion eingeladen mit einem Lokalpolitiker, die dann zu einem Streit wurde.“ Der Politiker leugnete den Holocaust im Radio. „Ich weiß, in Deutschland ist das eine Straftat, bei uns nicht.“ Yaakov Baruch machte ihm deutlich, dass er Geschichtsfälschung betreibt, wenn er den Mord an sechs Millionen Juden als ausgedacht bezeichnet.

Auch deshalb eröffnete er vor rund einem Jahr das einzige Holocaust-Museum in Asien. Im Beisein der Deutschen Botschafterin in Jakarta, Ina Lepel, hat Yaakov Baruch indonesische Politiker durch einen Raum geführt, in dem erklärt wird, wie der Massenmord an sechs Millionen Juden und 1,5 Millionen weiteren Menschen in den Konzentrationslagern vollzogen wurde. Es sind derzeit nur zwei kleine Räume, auch deshalb hat Baruch diese Reise nach Auschwitz angetreten. Er wollte den Ort sehen und selbst ein paar Fotos machen. Er ist gelernter Hochzeitsfotograf und arbeitet noch immer nebenbei in dem Beruf.

Auschwitz sehen, um zu verstehen

„Ich war natürlich vorbereitet“, sagt er. „Ich wusste, dass es Berge von Schuhen und Berge von Menschenhaaren dort gibt.“ Nicht vorbereitet war er auf das Gefühl, dass unter diesen Bergen auch die Schuhe und die Haare von Rozetta Jacobs oder Nico Beugen sein könnten. Der kleine Nico war noch ein Kind, als er getötet wurde. Baruch dachte auch an seine Großmutter, die noch lange bei ihm gewohnt hat, die nur überlebt hat, weil sie nach Manado geflohen ist. Dass Menschen einander so etwas antun, das ist wohl das, was man sich einfach schlecht vorstellen kann, sagt er, bevor man es nicht mit eigenen Augen gesehen hat.

Für Yaakov Baruch war diese Reise auch eine Art Endpunkt. Er wollte Auschwitz sehen, um zu verstehen, an welchem Ort ein Teil seiner Familie ihr Ende fand. Er wollte davon erzählen können, von diesem Ort und dessen Bedeutung in seiner persönlichen Familiengeschichte und in der Weltgeschichte. In Indonesien gibt es immer noch Menschen, die Hitler für eine spannende historische Figur halten, der als Patriot den Deutschen Selbstbewusstsein beigebracht habe. Auschwitz stört dieses Bild von Hitlerdeutschland, aber nur wenige Indonesier kennen überhaupt den Namen dieses Ortes.

Ein Tag wie im Nebel

Yaakov Baruch reiste mit dem Zug dorthin. Er war auf Einladung des Auswärtigen Amts für eine Woche in Berlin, besuchte ein Seminar für Rabbis aus aller Welt. Er schaute sich die deutsche Hauptstadt zwischen Holocaust-Mahnmal und KaDeWe an. „Dann habe ich am Montag den Zug nach Auschwitz genommen“, sagt er. „Als ich am Dienstag vor dem Waggon stand, in dem Juden wie Vieh in den Tod gefahren wurden, da bin ich plötzlich zusammengebrochen.“ Er sagt, er habe wohl eine halbe Stunde weinend dagestanden und musste immer wieder daran denken, wie auch seine Verwandten wohl einen ähnlichen Weg genommen haben, stehend, in einem dieser Waggons.

Der Rest des Tages war wie im Nebel. Er hat kaum mit Menschen gesprochen. Es gab ein kurzes Gespräch mit einem Chinesen, der in Polen Geschichte studiert und deshalb Auschwitz besuchte. Der Chinese konnte es erst nicht glauben, einen Indonesier zu treffen. Der Chinese fragte Baruch: „Müsstest du nicht in Paris sein, es gibt so viele schöne Orte in Europa, warum bist du hier?“ Als er dann von der Synagoge in Manado erfuhr, hatte er noch mehr Fragen. Aber Yaakov Baruch, sonst für jedes lange Gespräch über seinen ungewöhnlichen Lebensweg zu haben, bat darum, dass er etwas für sich sein könnte.

Er muss von Auschwitz erzählen

Inzwischen ist er wieder in Manado, der Stadt am Meer mit der größten Menorah und dem einzigen Holocaust-Museum Asiens. Die berühmten Gerichte in der Gegend Indonesiens sind gekochte Katze und geschmorte Python. Beides kann Yaakov Baruch nicht mehr essen – nicht koscher. Doch er will jetzt wieder selbst mehr Führungen geben in seinem eigenen Museum. Er hatte dafür jemanden einstellen müssen, weil er selbst immer so emotional wurde. Doch jetzt muss er von Auschwitz erzählen.



Hoffnung gemacht hat ihm der Rückflug nach Indonesien. Er stand in der Schlange am Gate und lernte einen Politiker aus Jakarta kennen, ein Mitglied der Partei PKS. Die steht im Land eigentlich eher für die Wiedereinführung des Kopftuchs und sonstige islamische Gewohnheiten. „Doch der Mann war sehr interessiert an meiner Geschichte und wollte unbedingt mehr erfahren“, sagt Yaakov Baruch. Auch vom Holocaust, ja, aber auch von dem lebendigen Judentum in einer kleinen Stadt, die manche schon das Ende der Welt genannt haben.