Remlinger will Bezirksbürgermeisterin in Mitte werden Der Berliner Bezirk Mitte bekommt am Donnerstag voraussichtlich eine Bezirksbürgermeisterin. Zur Wahl in der Bezirksverordnetenversammlung (ab 17.30 Uhr) ste... dpa

Berlin -Der Berliner Bezirk Mitte bekommt am Donnerstag voraussichtlich eine Bezirksbürgermeisterin. Zur Wahl in der Bezirksverordnetenversammlung (ab 17.30 Uhr) stellt sich die bisherige Bildungsstadträtin Stefanie Remlinger (Grüne). Sie soll auf den Grünen-Politiker Stephan von Dassel folgen, der am 8. September vom Bezirksparlament mit breiter Mehrheit abgewählt worden war.