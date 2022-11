Renten steigen voraussichtlich um bis zu 4,2 Prozent Gute Nachrichten für Rentner: Im kommenden Jahr werden ihre Bezüge voraussichtlich erhöht. Auch beim Beitragssatz dürfte es vorerst eine erfreuliche Entwickl... dpa

ARCHIV - Die Renten sollen 2023 steigen. Christin Klose/dpa /dpa

Berlin -Die rund 21 Millionen Rentnerinnen und Rentner in Deutschland können sich auf eine Erhöhung ihrer Bezüge im kommenden Jahr freuen. Nach einer offiziellen Schätzung sollen die Renten im Juli in Westdeutschland um rund 3,5 Prozent und im Osten um gut 4,2 Prozent steigen, wie aus dem Entwurf des Rentenversicherungsberichts 2022 hervorgeht, der der Deutschen Presse-Agentur vorliegt. Zuerst hatte die „Bild am Sonntag“ darüber berichtet.