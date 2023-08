Helena M. sitzt an einem Holztisch auf einer Bank, vor ihr steht ein Teller mit Hühnerfrikassee und Reis und sie hat Angst. Angst davor, dass man falsch über sie denken könnte, wenn sie von ihrem Leben erzählt – einem Leben in Armut. Sie kenne die Vorurteile, sagt sie, und nimmt eine erste Gabel. Arme seien faul, hätten es sich in der „sozialen Hängematte“ bequem gemacht. Sie lacht sarkastisch auf.