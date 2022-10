Wie Portugal seine Umwelt zerstört – und Bauern sich dagegen wehren

„Rua Caminho do Futuro“ steht auf dem Schild. Die Straße in die Zukunft ist ein steiniger, staubiger Weg, der sich kurvenreich vorbei an Korkeichen und Zypressen schlängelt. An seinem Ende tauchen niedrige, weiß gestrichene Häuser und Ställe auf: die Herdade do Freixo do Meio. Die Genossenschaft in der Nähe des Dorfes Foros de Vale de Figueira produziert über 200 biologische Produkte, Fleisch, Wurst, Käse, Honig, aber auch Weinblätter für den deutschen Kosmetikhersteller Weleda.