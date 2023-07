Usbekistan: Seidene Schlagader – ein Schnellzug Richtung Zukunft

Dem brühend heißen grünen Tee ist nicht anzumerken, dass er mit über 200 Kilometern pro Stunde unterwegs ist. Während sich vor den Fenstern grüne Flecken mit hellbraunen Weiten abwechseln, ruht der Pappbecher wie ein Stein auf dem klappbaren Tisch im vierten Waggon des Hochgeschwindigkeitszuges. Kühe, Pferde und Ziegen ziehen vorbei, manchmal ein Wolkenkratzer. Kein Tropfen des Tees schwappt über den Rand. Doch dieser Zug fährt nicht von Mailand nach Rom oder von München nach Köln. Der Afrosiyob trägt seine Passgiere von der usbekischen Hauptstadt Taschkent an die Grenze Afghanistans. Und er ist pünktlich.

Am Afrosib, wie die Einheimischen ihn nennen, seinen Passagieren und dem Zugpersonal lassen sich die rasanten Veränderungen ablesen, die das zentralasiatische Land durchläuft. Es ist der zweite Hochgeschwindigkeitszug auf ehemaligem Territorium der Sowjetunion. Der andere ist der von Siemens hergestellte Sapsan, er verkehrt zwischen Moskau und Sankt Petersburg. Sowohl im Baltikum als auch im Kaukasus oder im benachbarten Kasachstan träumt man von solchen Express-Zügen.

Die Toiletten sind sauberer und angenehmer als in jedem ICE, der Teppichboden verströmt ein urtümliches Zentralasien-Feeling. Jedes Abteil hat einen eigenen Schaffner, der ein reichhaltiges Angebot an kalten, nichtalkoholischen Mojito-Cocktails bis zu usbekischen Stullen anbietet. Usbekistan ist mehrheitlich muslimisch, aber durch die Jahrzehnte des Kommunismus der Religion entwöhnt. Fest inbegriffen im Zugticket ist ein Süßgebäck und heißer, grüner Tee, der jedem Zuggast auf halber Strecke zwischen Taschkent und Samarkand serviert wird – ein Gefühl wie früher im Flugzeug. Draußen ziehen Baumwoll- und Pfirsichfelder vorbei.

Auf Weltkarten für Kleinkinder sind auf dem Territorium Usbekistans Kamele und die Seidenstraße abgebildet. Doch das Land ist viel weiter. Im angenehm auf 21 Grad klimatisierten Zug, der in den Landesfarben blau, weiß und grün gehalten ist, reisen Einheimische, Geschäftsleute und Touristen entlang den Perlen der ehemaligen Karawanenstraße: Taschkent, Samarkand, Buchara. In den Gassen der Altstädte riecht es nach dem usbekischen Nationalgericht Plov (gesprochen „Ploff“). Ein traditionelles Reisgericht mit viel Lammfleisch, Möhren, Zwiebeln und saftigen Tomaten, das in runden, tiefen Tellern serviert wird. Der Geruch des rauchigen Schaschliks weht bis in die Souvenirshops, handgefertigte Teppiche und Seidenkleider zieren die Wände der kleinen Buden.

Eine junge Hirtin mit ihren Ziegen in der usbekischen Steppe imagebroker/imago

Im fünften Waggon, in der zweiten Klasse, sitzen Sabine und Reinhard aus Dresden, beide in ihren 50ern, und bewundern die Weite der usbekischen Steppe. Das Paar bereist das Land schon zum zweiten Mal und ist verwundert über die Massen an Touristen in den Oasenstädten. „Eigentlich mögen wir eher Länder abseits des Mainstreams, ich habe aber immer stärker das Gefühl, dass das in fünf Jahren hier nicht mehr der Fall sein wird“, sagt Sabine.

Einen Waggon weiter findet sich ein junges Backpacker-Pärchen aus Rostock. Sie hat ihre kabellosen Kopfhörer im Ohr und hört einen Podcast, er liest einen Touristenführer. Für beide sei es die erste Tour in einem zentralasiatischen Zug. Sie sagen, kurz vor dem Krieg Russlands haben sie Teile der legendären Transsibirischen Eisenbahnstrecke abgefahren. Nun wollen beide ihren „Horizont erweitern“. Dafür, dass Ostdeutschland über 4300 Kilometer Luftlinie entfernt ist, sitzen auffällig viele „Ossis“ in der zentralasiatischen Schnellbahn.

Überhaupt überrascht in diesem Jahr die hohe Zahl an Touristen im Hochsommer. Haupturlaubssaison ist eher Frühling oder Herbst. Im Juni, Juli und August ist es nämlich brütend heiß in Usbekistan. Es sind aber nicht nur Deutsche, die zwei bis drei Wochen Urlaub in Mittelasien machen. Eine italienische Rentnergruppe diskutiert lautstark, wie man später, in den Gassen Samarkands, mit der Hitze umgehen sollte, nicht mal auf Sizilien sei es derzeit so heiß.

Es sind schon in den Morgenstunden über 36 Grad, bis zum Abend werden es 45 Grad sein. Pakistanis, Türken, Araber, Amerikaner und Russen mischen sich unter das Touristenvolk im Zug, verstauen ihre Koffer. Man hört viel Englisch und Russisch, der Großteil der Usbeken spricht Usbekisch. Viele Chinesen, Koreaner und Japaner reisen ebenfalls entlang der ehemaligen Seidenstraße.

Der Registanplatz in Samarkand, Unesco-Weltkulturerbe imago images

Komplexe Geografie und Geschichte Usbekistans

Das zentralasiatische Land ist umgeben von Kasachstan, Turkmenistan, Kirgistan, Tadschikistan und Afghanistan. Aber keines der „Stans“ hat sich so rasant und so positiv entwickelt wie Usbekistan. Richtig begonnen hat die Aufholjagd gegenüber dem Westen am 2. September 2016. An jenem Septemberabend starb der erste Präsident Usbekistans an den Folgen eines Schlaganfalls. 25 Jahre herrschte Islom Karimow, der erste Präsident Usbekistans seit dem Ende des Kommunismus. Für die Usbeken war sein Tod so einschneidend wie der 11. September für Amerikaner. Bis heute weiß jeder Usbeke genau, wo er war, als die Nachricht von Karimows Tod ihn erreichte.

Der Afrosiyob-Hochgeschwindigkeitszug kurz vor der Abfahrt Richtung Samarkand, im Hintergrund ein älterer Zug. Valery Sharifulin/imago

Karimows Nachfolger Schawkat Mirsijojew erneuert das Land seitdem konsequent, spricht vom „Neuen Usbekistan“. Das sowjetische Erbe will man hinter sich lassen, sich endgültig von Russland emanzipieren. Mit einer Verfassungsreform aus dem April wird das Land offiziell zu einem Sozialstaat erklärt. Die Tagesschau berichtet: „Damit verpflichtet es sich zu verstärkten Leistungen für ärmere Bürger. Die Todesstrafe wird abgeschafft. Die Ausweitung demokratischer Grundsätze in der Verfassung war eine Forderung usbekischer Bürgerrechtler.“ Verbesserungen müsse das Land jedoch unbedingt bei den Menschenrechten sicherstellen, schreibt Human Rights Watch (HRW). Vor allem die autonome Region Karakalpakstan bleibt ein Problem: Dort kamen bei Protesten im Jahr 2022 laut HRW 21 Menschen ums Leben, Hunderte wurden verletzt. Die für die Polizeigewalt verantwortlichen Beamten müssten zur Rechenschaft gezogen werden, so HRW. Deutschland solle Usbekistan in diesen Fragen unterstützen, so HRW, weil die Beziehungen gut sind und es ständige Verbesserungen gibt: So dürfen seit einigen Jahren auch deutsche Staatsbürger für touristische Reisen visafrei einreisen.

Der Snowpiercer Usbekistans?

Kurz vor der Ankunft in Buchara bereitet sich eine vierköpfige Familie aus Kasachstan auf den Ausstieg vor. Der Vater holt drei kleine Koffer vom Gepäckregal herunter, die Mutter beruhigt die zappeligen, aufgeregten Söhne. „Es ist unser erstes Mal als Familie hier“, sagt der Mann aus Almaty. „Bei uns in Kasachstan haben wir noch keinen Zug solcher Klasse.“

„Welches Land jetzt genau führend in Zentralasien ist, kann ich so pauschal nicht sagen“, sagt er. Kasachstan ist geographisch größer und hat mehr Öl, Usbekistan hingegen mehr Einwohner und eben den Afrosiyob. Der kasachische Vater sei jedenfalls froh, dass sich die politische Lage zwischen den zentralasiatischen Nachbarländern in den vergangenen Jahren etwas beruhigt habe. Usbekistan und Kirgistan regelten ihren jahrzehntelangen Grenzstreit, mit Tadschikistan gibt es seit 2018 eine „strategische Partnerschaft“, und mit Kasachstan will man eine moderne, grenzüberschreitende Bahnverbindung bauen.

Doch der zweite Präsident Usbekistans setzt nicht nur auf Infrastruktur, sondern auch auf Reformen in der Innenpolitik. Er sagt, er wolle einen modernen Staat. Der Kinder- und Zwangsarbeit auf den Baumwollfeldern wurde ein Ende gesetzt. Immer wieder spricht Mirsijojew von der Notwendigkeit unabhängiger Medien in einer zukunftsorientierten Gesellschaft. Auf dem Gebiet der Pressefreiheit muss allerdings noch einiges geschehen: Anfang März unterzeichneten 50 Journalisten und Aktivisten in Usbekistan einen offenen Brief an Präsident Mirsijojew, in dem sie auf „die ernsthaften Hindernisse, den Druck und die Einschüchterung“ hinwiesen, denen Journalisten ausgesetzt seien.

Der Weg hin zu einer Demokratie westlichen Standards ist noch weit für das junge Land. Vor zwei Wochen fanden vorgezogene Präsidentschaftswahlen statt. Mirsijojew gewann erwartungsgemäß haushoch – mit fast 90 Prozent der Stimmen. Das lag jedoch auch daran, dass es noch keine echte Opposition gibt.

Die Usbeken wollen keine Einmischung von außen: „Wir sind ein unabhängiger, souveräner Staat mit eigenen Regeln und eigener Verfassung. Wir führen keine Wahlen durch, die von Menschenrechtsorganisationen genehmigt werden müssen“, sagte ein Vertreter der usbekischen Wahlkommission bei einer Pressekonferenz nach der Wahl vor Journalisten. Eine OSZE-Vertreterin stimmt grundlegend zu, dass jedes Land seinen eigenen Weg zu einem demokratischen System und glaubwürdigen Wahlen finden müsse. Bei der Vorstellung der Ergebnisse der OSZE-Beobachtung der Wahlen erklärte Wahlbeobachterin Urszula Gacek: „Sie sagen immer wieder ‚Wir haben unsere Geschichte‘, ‚Wir haben unsere Tradition‘, aber die entspricht nicht den internationalen Standards.“

Schwerpunkt im Wahlkampf waren jedoch nicht Grundrechte oder die Innenpolitik, sondern die Wirtschaft. Die Usbeken wollen endlich am Wohlstand des Landes teilhaben. Das an Gas reiche Land soll sich stärker für ausländische Investoren öffnen. Zudem sollen die Einnahmen aus dem Gold-, Silber-, und Gasgeschäft im Gegensatz zur Karimow-Zeit nicht nur in die Taschen der herrschenden Familienclans wandern.

Den Unterschied zur tristen Karimow-Zeit spürt man deutlich. In den neuen, hochmodernen Hotels und Konferenzsälen von Taschkent und Samarkand wimmelt es von Geschäftsleuten aus der Türkei, der Arabischen Halbinsel, Südkorea, China und Indien.

Ein Händler im Chorsu-Basar in Taschkent Yegor Aleyev/imago

Und nicht nur die Infrastruktur des 35-Millionen-Einwohner-Landes modernisiert sich. Die Geburtenrate liegt mit 2,9 Kindern pro Frau doppelt so hoch wie in Deutschland. Und mit den Entwicklungen geht auch ein neues Selbstverständnis einher. Die geopolitischen Ansprüche sind unter Präsident Mirsijojew gewachsen. Usbekistan will Regionalmacht sein und pflegt Geschäftsbeziehungen in alle Welt: mit den Chinesen, den Türken und Indern, weiterhin auch mit Russland, mit den Saudis, aber auch mit den USA und den Europäern wie Deutschland, Ungarn oder Italien – Usbekistan will die Schweiz Zentralasiens werden. Man träumt davon, ähnlich wie die Staaten der arabischen Halbinsel in wenigen Jahren ökonomisch und weltpolitisch ein Gewicht zu sein. „Wir liegen vielleicht zehn, fünfzehn Jahre hinter Katar, Dubai, Bahrain und Co.“, sagt ein Usbeke, der in der Tourismusbranche arbeitet, der Berliner Zeitung.

Immer häufiger finden Zusammenkünfte und Gipfel mit internationalen politischen Größen in Usbekistan statt. Die Usbeken nehmen schließlich in vielen multinationalen Projekten einen immer gewichtigeren Part ein: Shanghaier Organisation für Zusammenarbeit, Organisation der Turkstaaten, Gemeinschaft Unabhängiger Staaten und den China-Zentralasien-Rat. Es gibt auch einen EU-Kooperationsrat mit Usbekistan.

Was wollen Berlin, Brüssel und Washington in Usbekistan?

Der Westen spiele aber politisch bisher eine eher untergeordnete Rolle. Die EU-Botschafterin in Usbekistan, Charlotte Adriaen, ist in ihrer Mission sehr bemüht, muss jedoch eingestehen, dass den Europäern in Zentralasien zunehmend der Rang abgelaufen wird. Im vergangenen Herbst war Außenministerin Annalena Baerbock in Taschkent und Samarkand, im März verschlug es den amerikanischen Außenminister Antony Blinken nach Usbekistan. Auch den Präsidenten des Europäischen Rates, Charles Michel, führte eine Stippvisite nach Taschkent. Was jedoch die Treffen für die europäisch-usbekischen Beziehungen bedeuten, bleibt unklar. Für beide Seiten.

Dabei hat die Stiftung Wissenschaft und Politik, die die Bundesregierung in außenpolitischen Angelegenheiten berät, im Sommer 2020 noch eindringlich für eine Unterstützung des usbekischen Weges geworben. Der Regierungswechsel in Usbekistan stelle einen Präzedenzfall im post­sowjetischen Raum dar. Denn mit Präsident Mirsijojew hatte ein Regime-Insider den Kurswechsel initiiert und gleichzeitig eine Destabilisierung vermieden.

Nachts in Taschkent: das Hilton-Hotel in Taschkent City Valery Sharifulin/imago

Laut den Politikberatern der SWP gibt es gute Gründe für Deutschland und Europa, den anhaltenden Reformkurs in Usbekistan zu unterstützen. Der Schwerpunkt sollte dabei auf jenen Handlungsfeldern liegen, die für die Entwicklung hin zu einer offenen Gesellschaft von besonderer Relevanz wären. Darunter gehört die Förderung von politischem Wettbewerb und die Ermutigung zu offener Debatte.

Die meisten Usbeken, mit denen die Berliner Zeitung Anfang Juli sprechen konnte, gehen den Weg von Mirsijojew mit. „Wir wollen Stabilität und Wachstum“, heißt es in vielen Gesprächen. Besonders in den Tourismus solle investiert werden. „Wir sind ein gastfreundliches Land und heißen alle Menschen auf der Welt willkommen bei uns“, steht in einem Werbeprospekt von Reiseanbietern.

Wenn der Afrosiyob in die größeren Bahnhöfe des Landes einfährt, glänzen die Augen der Usbeken. Mit ihren Smartphones schießen sie Fotos, Videos und Selfies vom Zug. „Der Afrosiyob zeigt den Menschen den Fortschritt der letzten Jahre“, sagt ein geschäftsreisender Usbeke auf dem Weg nach Samarkand.

Und nicht nur der Zug, auch die Schienen selbst dürfen als Belege gesehen werden, die Unabhängigkeit des Staates zu zementieren. Bis vor kurzem war das Schienennetz im Land sowjetisch: eine breitere Spurenweite als in Europa, der Großteil der Fernzüge dieselbetrieben. Neue Bahnumspannwerke und Gleise wurden gebaut. Denn bisher teilten sich Fracht- und Passagierzüge die Schienen, was den Verkehr langsam laufen ließ. Nun hat man zwei Fliegen mit einer Klappe geschlagen: Die Kapazitäten der Frachtzüge erhöhen sich, der Afrosiyob hat auf seiner Strecke freie Bahn.

Im Afrosiyob-Zug servieren die Schaffner Brote, Süßgebäck und heißen Tee. Valery Sharifulin/imago

„Für uns ist es nun viel komfortabler“, sagt Rahmatjon Azimov, 50-jähriger Lokführer des Hochgeschwindigkeitszuges, „ein Unterschied wie Tag und Nacht zu den Zügen vor zwanzig Jahren“. Die Elektrifizierung der usbekischen Züge war unabdingbar, um ein modernes Schienensystem zu etablieren. Auch in Sachen Komfort spielt der Afrosiyob in der Champions League der internationalen Zugstandards mit. Alle Kabinen sind mit weichen, bequemen Sitzen mit verstellbarer Rückenlehne, einem Tisch und Fußstützen sowie einer Lampe versehen. In der VIP-Klasse gehören auch eingebaute Monitore zur Ausstattung. Die unentbehrliche Klimaanlage funktioniert ausnahmslos in allen Preisklassen.

Wo sich Deutschland was abgucken kann

Doch am Ende ist der eigentliche Gamechanger die Zeitersparnis. „Vor zehn Jahren brauchte man für die knapp 345 Kilometer lange Strecke von Taschkent nach Samarkand mindestens vier Stunden“, sagt Azimov, „nun sind es zwei Stunden und acht Minuten.“ Nach Buchara braucht der Afrosiyob knapp vier Stunden, mit den alten Zügen waren es bis zu zehn. Zwischen den klimpernden Bahnen sowjetischer Bauart, die bis vor kurzem noch der Standard in Usbekistan waren, liegen Welten.

WATCH: #Uzbekistan upgrades its Soviet-era railway network, replaces old, diesel locomotives with modern electric trains - bringing the country closer to its Silk RailRoad dreams. #railupgrade pic.twitter.com/0hqDfB3eXZ — Asian Development Bank (@ADB_HQ) January 26, 2019

Nostalgiker können aber auch in Usbekistan weiterhin die Züge sowjetischer Bauart nutzen. Die berüchtigten Platzkartenwaggons, im weitesten Sinne fahrende Großraumhostels, wird es auch weiterhin geben. Denn die Preise in den älteren Zügen sind günstiger. Die Zweite Klasse im Afrosiyob kostet 20 Euro. Allerdings fehlt es in den Sowjet-Bahnen an Klimaanlagen. Selbst hartgesottenen Abenteurern ist das bei über 45 Grad Außentemperatur kaum zu empfehlen.

Warten auf die nächste Metro: die U-Bahn in Taschkent Yegor Aleyev/imago

Zudem gebe es im Unterschied zu den älteren Zügen nur selten Verspätungen beim Afrosiyob, sagt Azimow. An die Pünktlichkeit des japanischen Shinkansen komme man zwar noch nicht ran, über die Zahlen der Deutschen Bahn – dass 2022 nur 65 Prozent der Fernzüge pünktlich gewesen sind – ist man in Usbekistan jedoch schwer verwundert.

„Wir Fahrer sind froh, ein Teil des Ganzen zu sein und das hier hautnah mitzuerleben“, sagt der Lokführer. Der Beruf habe mit dem neuen Zug an Popularität gewonnen. „Viele junge Usbeken bewerben sich nun, die Anforderungen sind jedoch sehr hoch. Über anderthalb Jahre dauert die auf den Afrosiyob spezialisierte Ausbildung.“

Gebaut haben den Afrosiyob die Spanier. „Wir hätten es gerne gesehen, dass die Deutschen uns bei den Zügen helfen“, sagt er. Den Zuschlag bekam am Ende jedoch das bei Madrid ansässige Unternehmen Talgo. Verdeutlicht der Fall vielleicht auch, dass deutsche Ingenieurskunst nicht mehr den Stand in der Region hat, wie noch in vergangenen Jahrzehnten? Warum ließen die Usbeken ihren Schnellzug nicht wie die Russen von Siemens bauen – oder vom Bombardier-Konzern?

Am Ende sei es den Usbeken wichtig, dass sich ihr Land immer weiter entwickelt. Nicht stehen bleibt. Man will den Sternenhimmel aus Tausend und einer Nacht durch das Fenster des Wolkenkratzers sehen. Ein Plov-Restaurant neben einem Louis-Vuitton-Store soll kein Problem sein.

Die Afrosiyob-Bahnstrecke nimmt dabei eine zentrale Rolle ein, sie soll Schlagader des Landes werden und Usbekistan als neuen Knotenpunkt etablieren. Richtung Osten haben nämlich nicht nur die Kasachen, sondern auch die Chinesen Interesse gezeigt, an Trassenprojekten mitzuarbeiten. Richtung Westen schauen die Usbeken auf die Türkei, und auch Europa soll aus usbekischer Perspektive mitmachen – vorausgesetzt, dass Europa das auch will.



Der Autor reiste auf Einladung des usbekischen Außenministeriums anlässlich der Präsidentschaftswahl nach Usbekistan. Die Reportage entstand im Anschluss.