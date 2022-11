Reporter in China festgenommen und von Polizei misshandelt Die rigide Null-Covid-Politik führt in China zu den größten Protesten seit Jahrzehnten. Im Zuge seiner Berichterstattung soll die Polizei jetzt einen britisc... dpa

In China hat die strenge Corona-Politik am Wochenende zu den größten Protesten seit Jahrzehnten geführt. In der Hauptstadt Peking und anderen Millionenstädten gingen Demonstranten zu Hunderten auf die Straßen. Ng Han Guan/AP/dpa

Shanghai/London -Ein über regierungskritische Demonstrationen in Shanghai berichtender BBC-Reporter ist festgenommen und nach eigenen Angaben von der chinesischen Polizei misshandelt worden. „Die BBC ist extrem besorgt über die Behandlung unseres Journalisten Ed Lawrence, der festgenommen und in Handschellen gelegt wurde, während er über die Proteste in Shanghai berichtete“, sagte ein Sprecher des britischen Senders.