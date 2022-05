Lucas Koppehls Geschichte bei der Reserve der Bundeswehr begann im vergangenen Jahrzehnt bei einem Neujahrsempfang im Planetarium in Berlin-Pankow. Der Bezirk unterhält eine Partnerschaft mit dem Wachbataillon der Bundeswehr. Soldaten und Pankower Lokalpolitiker wie der Sozialdemokrat Koppehl pflegten regelmäßige Treffen, erklärt er. Der 33-Jährige entstammt einer Generation, die noch die Kreiswehrersatzämter von innen kennt. Heute heißen sie Karrierecenter und sollen im Wettbewerb mit Unternehmen Nachwuchskräfte für die Bundeswehr gewinnen.

Die Bundesregierung unter Angela Merkel und dem damaligen Verteidigungsminister Karl-Theodor zu Guttenberg setzte die allgemeine Wehrpflicht 2011 aus. „Ich bin nicht eingezogen worden wegen Knieproblemen. Aber ich bin auch nicht sicher, ob ich mich nicht damals für den Wehrdienst entschieden hätte“, sagt er.

Koppehl stellte dann 2015 nach seinen Begegnungen mit den Soldaten des Wachbataillons in Pankow als Ungedienter einen Antrag auf Aufnahme in die Reserve der Bundeswehr. Das war überhaupt erst möglich geworden nach der Aussetzung der Wehrpflicht 2011. Eine Operation hatte inzwischen Koppehls Knieprobleme beseitigt. Er begann 2018 seine Grundausbildung als Ungedienter für den Reservistendienst berufsbegleitend in Modulen. Sie dauert zwei Jahre und soll alle Fähigkeiten vermitteln, die aktive Soldaten in ihrer Ausbildung erlernen. Der Umgang mit der Waffe gehört selbstverständlich dazu.

29.000 Reservisten trainieren an der Waffe

Koppehl gehört nun zu den laut Bundeswehr aktuell 29.000 Reservisten, die nach ihrer aktiven Zeit die Armee weiter unterstützen und an Trainings teilnehmen. Hinzu kommen zum Reservistendienst Ungediente wie Koppehl nach abgeschlossener Grundausbildung. Die Reserve der Bundeswehr ist allerdings viel größer. Alle Männer und Frauen, die vor der Aussetzung der Wehrpflicht 2011 mindestens einen Tag lang in der Bundeswehr gedient haben und ihren Dienstgrad nicht etwa aufgrund einer unehrenhaften Entlassung verloren haben, zählen im Prinzip dazu. Laut Informationen des Reservistenverbandes sind das ungefähr zehn Millionen Deutsche. Eine Million Reservisten gelten nach Alter und Gesundheitszustand dabei als derzeit wehrfähig und haben sich auch freiwillig verpflichtet, Reservedienst zu leisten. Die Frage, ob und in welchem Umfang darüber hinaus ehemalige Wehrdienstleistende im Kriegsfall eingezogen werden könnten, kann der Sprecher des deutschen Reservistenverbandes nicht beantworten.

Persönlich habe ich keine Angst Lucas Koppehl, Reservist

Koppehl empfängt in seinem Büro bei der Bundestagsverwaltung. Der Historiker arbeitet im wissenschaftlichen Dienst des Parlamentes und beantwortet Anfragen der Abgeordneten. Er bietet eine Tasse Rooibostee an und wirkt dabei gelassen, als trinke er den Kräutertee regelmäßig.

Angesichts der Spannungen in Europa wäre manchem vielleicht nach Stärkerem zumute bei der Vorstellung, im Ernstfall zur Waffe greifen zu müssen. Das Undenkbare scheint vielen in diesen Tagen möglich geworden zu sein. Koppehl verneint die Frage, ob ihn der Krieg in Osteuropa und die Möglichkeit, bei einer Eskalation eingezogen zu werden, um den Schlaf bringe. „Ich glaube nicht, dass es dazu kommt. Putin hat zu große Schwierigkeiten in der Ukraine, um jetzt auch noch ein Nato-Land anzugreifen“, sagt der Reservist. Dann wäre er da, der Bündnisfall und der Kriegseintritt Deutschlands. Er habe gerade eine Dienstzeit bei der Reserve hinter sich, bei der es um die Folgen des Ukrainekriegs gegangen sei, erzählt er. Wer sich nun Übungen für den Häuserkampf in Berlin vorstellt, dürfte enttäuscht sein. Es sei um Amtshilfe für das Land bei der Registrierung der Geflüchteten aus der Ukraine gegangen, berichtet Koppehl.

Privat Lucas Koppehl in Uniform.

Der erste Einsatz führte an die Corona-Front

Viele wüssten gar nicht, wie vielfältig die Aufgaben der Bundeswehr seien, erzählt der Reservist. „Die Bundeswehr darf keine hoheitlichen Aufgaben etwa der Polizei übernehmen, aber sie darf unterstützen“, meint Koppehl. Bei seinem ersten Einsatz als Reservist sei es um die Bewältigung der Corona-Pandemie in Berlin gegangen, erzählt er. „Das war am Anfang des ersten Lockdowns“, sagt Koppehl. Damals sei es unter anderem um die knapp bemessenen Schutzmasken gegangen.

Die Bundeswehr als weiterer Freund und Helfer neben der Polizei, der in der Pandemie Schutzmasken besorgt oder in Afghanistan als Entwicklungshelfer in Uniform Brunnen bohrt, entspricht wohl am ehesten dem Wunschbild der Deutschen von ihrer Armee. Als die Bundeswehr in Afghanistan vermehrt in Kämpfe verwickelt wurde, schlug die Stimmung in der Bevölkerung um. Die Ablehnung des Bundeswehreinsatzes am Hindukusch war bis zum Abzug der Deutschen im vergangenen Jahr konstant.

Deutschland tut sich wie Japan, die andere Verlierernation des Zweiten Weltkriegs, schwer mit seinen bewaffneten Streitkräften. Der Wehrdienst galt vor der Aussetzung der Wehrpflicht 2011 unter jungen Männern aus dem Bildungsbürgertum fast schon als Tabu. Die Bundeswehr war in den vergangenen Jahren vor allem wegen rechtsextremer Umtriebe von Soldaten Gegenstand der öffentlichen Debatte. Berichte über Mängel bei der Ausrüstung sorgten für Spott und für Achselzucken. Die deutsche Vergangenheit wird auch von der Politik seit Jahrzehnten als Argument benutzt für ein Primat der Diplomatie über das Militärische. Verbündete kritisierten in der Vergangenheit dagegen, dass Deutschland anderen die Kosten für seine Sicherheit aufbürde, indem es bei den eigenen Verteidigungsausgaben spare. Niemand tat das so offen und rabiat wie der frühere US-Präsident Donald Trump.

Koppehl ist Sozialdemokrat

Lucas Koppehl traf eine Entscheidung gegen sein Milieu, als er 2015 den Antrag auf Aufnahme in die Reserve der Bundeswehr stellte. „Mein Opa war evangelischer Pfarrer. Mein Vater wollte in der DDR nicht zum Waffendienst in der NVA und musste deshalb zu den Bausoldaten“, erzählt er. Seine Familie sei vor sieben Jahren schon erstaunt gewesen über seine Entscheidung, meint er. Koppehl ist außerdem Sozialdemokrat und Mitglied in der eher linksorientierten Berliner SPD. Er bezeichnet sich selbst als „Paradiesvogel“ unter seinen eher militärkritisch eingestellten Genossen. Wie ist es dazu gekommen?

Koppehl ist seit 2012 Geschäftsführer des Reichsbanners Schwarz-Rot-Gold. Die SPD-nahe Organisation mit bundesweit 600 Mitgliedern hat sich in der Bundesrepublik die Verteidigung der freiheitlichen Demokratie zum Ziel gesetzt. Sie bezieht sich auf das Reichsbanner Schwarz-Rot-Gold der Weimarer Republik. Sozialdemokraten, Liberale und Anhängern der katholischen Zentrums-Partei gründeten den Wehrverband 1924, um gegen Gegner der jungen Demokratie zu mobilisieren. Das Reichsbanner mit rund drei Millionen Mitgliedern lieferte sich in den 1930er-Jahren Straßenschlachten mit der SA und dem kommunistischen Rotfrontkämpferbund. Viele Mitglieder bezahlten ihren Einsatz gegen die Nazis mit dem Leben.

Der Reservist engagiert sich im Reichsbanner

Die Mentalität der Reichsbanner-Kämpfer scheint Koppehl tief beeindruckt zu haben. Er bezeichnet sich als „Überzeugungstäter“ in Sachen wehrhafter Demokratie. Der Reservedienst und die Bereitschaft, die deutsche Demokratie auch gegen äußere Feinde zu verteidigen, erschienen dem Bewunderer der Republikverteidiger 2015, ein Jahr nach der russischen Annexion der Krim, logisch. Wenn jemand mit seiner Einstellung es nicht in einem militärmüden Land täte, wer denn dann, meint er.

In Diktaturen ist das keine Frage, da gibt es den Drill Lucas Koppehl, Reservist

Koppehl ist überzeugt, dass Demokratien um ihre Wehrhaftigkeit ringen müssten. „In der Demokratie hat jeder seine individuellen Rechte, in Diktaturen ist das gar keine Frage, da gibt es den Drill“, sagt Koppehl. Demokratien seien fragiler, als viele wahrhaben wollten. Und Deutschland habe es sich etwa nach dem Ende des Kalten Krieges in der Illusion einer Komfortzone bequem gemacht, kritisiert der Reservist. Dann kam der 24. Februar.

Der Bündnisfall ist bisher nur Fiktion

„Ich habe am Anfang gedacht, na, jetzt geht es los“, meint Koppehl. Medien berichteten in den ersten Kriegstagen, dass Verteidigungsministerin Christine Lambrecht (SPD) Reservisten einberufen wolle. Es geschah nicht und bisher ist auch der Verteidigungsfall Fiktion geblieben.

Koppehl berichtet, dass eine Freundin bei einem Abendessen kurz nach Kriegsbeginn erleichtert gewesen sei, als er erzählte, dass es bei seinem Dienst für die Reserve um Hilfe für Geflüchtete aus der Ukraine ginge. „Sie dachte schon, ich ginge auf einen Einsatz“, sagt er. Ansonsten habe niemand in seinem persönlichen Umfeld sich besorgt gezeigt, meint er. Er habe vielmehr nach Kriegsbeginn Zustimmung erfahren und Anfragen per E-Mail erhalten. „Es gibt einige meiner Freunde, die wissen wollen, wie sie sich bei der Reserve bewerben können“, erzählt er. Bei manchen hätte er das nicht erwartet, fügt er hinzu. Es sollte nun unbürokratisch auf das gesteigerte Interesse reagiert werden, damit die Bereitschaft nicht einfach verpuffe, findet Koppehl. Die Bundeswehr beklagt seit Jahren eine dünne Personaldecke bei ihrer Reserve.

dpa/Philipp Schulze Nicht alle Soldaten werden einen Leopard 2 fahren dürfen.

Reservistenverband sieht gesteigertes Interesse am Dienst

Der Reservistenverband vertritt die Interessen der Armeereserve. Er hat laut eigenen Angaben rund 115.000 Mitglieder. Der Sprecher des Verbands bestätigt mehr Nachfragen ungedienter Bundesbürger nach einer Verwendung in der Armeereserve seit dem russischen Einmarsch in die Ukraine. Es gebe allgemein mehr Aufmerksamkeit für den Reservedienst, meint er. „Auch die Eintritte in den Reservistenverband bestätigen dieses gesteigerte Interesse. So hatten wir seit dem 24. Februar etwa doppelt so viele Neuanmeldungen wie sonst im gleichen Zeitraum“, sagt der Sprecher.

Die Schockwellen des russischen Überfalls haben die Denkmuster in Deutschland verändert, glaubt Reservist Koppehl. „Es sind 100 Milliarden für die Bundeswehr bewilligt worden, mehr als die Hälfte der Deutschen ist für die Lieferung von schweren Waffen an die Ukraine. Das wäre vor zwei Monaten noch undenkbar gewesen“, meint er. Ob Russlands Angriff auf die Ukraine Deutschlands Haltung zum Militär auf Dauer verändern wird, hält Koppehl aber für schwer vorhersehbar. „Ich würde mich freuen, wenn die Menschen nicht mehr so allergisch auf Uniformen reagieren“, meint er. Der Reservist plädiert für einen neuen Realismus. Deutschland könne seine Verteidigung nicht für alle Zeit an die Amerikaner outsourcen. Schon allein, weil niemand wisse, ob Donald Trump ins Präsidentenamt zurückkehre und damit die Unberechenbarkeit der Schutzmacht. „So können wir nicht weitermachen“, sagt er. Lucas Koppehl ist dafür schon bereit.